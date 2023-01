Saiba quanto custa o aluguel da mansão de Luciano Huck e Angelica; imóvel está à venda há 9 anos

Casa de Luciano Huck e Angelica é avaliada em R$ 12 milhões; saiba mais

Angelica e Luciano Huck, casal querido da televisão brasileira, tentam vender uma luxuosa casa localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, há nove anos. Com o imóvel procurando um novo dono desde 2014, seu valor aumentou e agora chega a R$ 12 milhões --ou R$ 35 mil mensais caso alguém esteja interessado em alugar.

Apesar de estar à venda, a casa já foi ocupada pela cantora Claudia Leitte no ano de 2013, que, na época, pagou cerca de R$ 13 mil mensalmente pelo imóvel. Segundo o site Notícias da TV, a mansão está desocupada atualmente porque a família mora em Joá, um bairro da capital carioca localizado há 20 minutos da antiga residência.

A residência é bastante atrativa por possuir um formato duplex, sendo duas casas de dois andares dentro de um terreno de 2.000 metros quadrados, sendo apenas metade dessa área edificada. A principal é composta por um hall de entrada, sala de estar e jantar, sótão com lavabo e uma sala íntima.

Há quartos em ambos os andares. A suíte principal, onde dormia o casal de apresentadores, conta com dois banheiros, uma piscina de hidromassagem e um closet para as roupas. Porém, isso não é exclusividade apenas no quarto do casal, já que, o segundo dormitório também possui hidromassagem e um closet, porém, ele se diferencia por ter uma varanda.

O quarto com varanda era o dormitório dos irmãos Joaquim e Benício Huck. O terceiro quarto também é suíte, porém menor. E o quarto dormitório tem apenas um armário. Já a segunda casa consiste em um anexo ao imóvel principal. Nela há uma cozinha goumert com forno de pizza, sala com lareira, escritório e salão de jogos.

A área externa da mansão é composta por uma piscina, um canil e uma garagem com capacidade para oito carros, além de uma guarita para um segurança particular. O imóvel já apareceu na televisão, quando a apresentadora Ana Maria Braga fez uma reportagem sobre a mansão de Angelica em seu programa Mais Você, da Globo.

CONFIRA ABAIXO MAIS DETALHES DA MANSÃO: