Em Nova York, Angelica coloca os pernões para jogo com look estiloso

Angelica elege look escandaloso e se derrete ao ser fotografada por Luciano Huck durante passeio em Nova York: “Por ele"

O casal de apresentadores Angelica (49) e Luciano Huck (51) curte uma temporada em Nova York juntinhos. A loira até foi fotografada pelo marido durante um passeio na cidade americana e se derreteu ao compartilhar o clique em que aparece com um look escandaloso, exibindo as famosas pernas torneadas com uma meia-calça preta fininha.

Nos registros publicados em sua conta oficial do Instagram, Angelica faz várias poses na frente de uma estação de metrô, usando um casaco pesado preto, que traz jovialidade ao look. A apresentadora também apostou em um short curtinho e um salto alto fatal, também na cor preta. Além disso, ela elegeu uma bolsa de brilhantes da grife Prada, avaliada em R$23.000 no Brasil.

Sorridente, a musa sobe as escadas em direção as ruas da cidade badalada nos cliques. “Passeando e sendo fotografada por ele! @lucianohuck”, Angelica se derreteu na legenda do post, que acumula elogios de celebridades e amigos do casal nos comentários: “Aff”, disse a ex-BBB Juliette (33) com emojis apaixonados. “Uma gata em movimento”, exaltou o ator Carmo Dalla Vecchia (51).

Alguns fãs da apresentadora também aproveitaram o clique descontraído para elogiar: “Lindas as suas pernas”, disse um seguidor. “Volta logo para a TV”, pediu mais um admirador. “Esplendorosa. Você faz muita falta na TV”, disse um terceiro. “Que fenômeno!! Muito linda”, exaltou outro.

