Luciano Huck e Angélica reúnem os três filhos em foto inédita

Luciano Huck e Angélica fazem a tradicional foto de família na véspera de Natal e mostram o quanto os três filhos já cresceram

O apresentador Luciano Huck (51) e a esposa, a apresentadora Angélica (49), compartilharam a tradicional foto da família na véspera de Natal. Neste sábado, 24, eles compartilharam o retrato ao lado dos três filhos, Joaquim, de 17 anos, Benício, de 15 anos, e Eva, de 10 anos.

A família apareceu com looks brancos e beges enquanto posavam sorridentes na frente da árvore de Natal na mansão deles. Na legenda, Huck falou sobre a data especial. "Feliz Natal!!! Que seja uma noite de paz & amor para celebrar e reunir a família. Que possamos aproveitar este natal para voltar a fortalecer o que nos une, respeitando nossas diferenças. Com todo nosso carinho. Familia Ksyvickis Huck", disse ele.

Por sua vez, Angélica declarou: "Dia de celebração, de se reunir ao lado daqueles que amamos. Que seja um final de semana repleto de amor e alegria. Desejando desde já um feliz natal para todas as famílias do nosso Brasil!".

Luciano Huck reúne time de famosos no Melhores do Ano

No dia 25 de dezembro, o público poderá conferir mais uma edição do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck. A premiação da TV Globo destaca os nomes que se destacaram nas artes, na música e no jornalismo.

“Só posso agradecer. Prometo uma noite muito especial e inspiradora para as famílias brasileiras”, disse Huck. Repetindo a dose da última edição, o humorista Paulo Vieira (30) conversou com os indicados e divertiu a todos com seus comentários únicos. Veja aqui as fotos dos artistas na gravação.