Xuxa, Angélica e Whindersson se unem para auxiliar reencontro de pets e tutores no RS

Os artistas Xuxa, Angélica e Whindersson Nunes criaram uma iniciativa que visa ajudar no reencontro dos tutores com seus animais de estimação; confira

Nesta segunda-feira, 13, Xuxa, Angélica e Whindersson Nunes usaram as redes sociais para divulgar uma iniciativa lançada por eles que tem o intuito de ajudar nos reencontros dos bichos de estimação com seus tutores.

O anúncio foi compartilhado em um perfil nas redes sociais, criado para concentrar as informações. "Muitos animais já foram salvos, mas muitos outros ainda precisam de resgate, abrigo, alimentação, encontrar sua família ou conseguir um novo lar", disseram na legenda da postagem.

O trio de artistas também incentivou os fãs a divulgarem as informações sobre o projeto. "Se você pode oferecer lar temporário, entre em contato conosco! No momento a prioridade de doações é de ração e comida molhada (sachês e alimentos para animais debilitados)", afirmaram.

Ainda na publicação, foi divulgado que o abrigo está no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. "Eles perderam seus melhores amigos e estão procurando desesperadoramente seus donos de estimação, ou um novo dono para chamar de seu amigo", disse Xuxa.

"Estamos atentos à situação dos animais e criamos um espaço para acolher os animais, para que eles possam esperar seus donos, ou para que possam encontrar um novo lar", completou Angélica.

Whindersson Nunes encerra campanha para ajudar o RS e revela valor arrecadado

Assim como diversos famosos, o humorista Whindersson Nunes se mobilizou para ajudar as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Em suas redes sociais, ele revelou que conseguiu arrecadar mais de R$ 3 milhões em doações e anunciou o encerramento de sua campanha.

Whindersson explicou que o valor final será direcionado às doações criadas por influenciadores locais. O comediante enviou um de seus seguranças para um dos lugares atingidos pelas enchentes e relatou que o homem o aconselhou a não se deslocar até o RS devido a situação delicada. Ele ainda explicou o motivo de encerrar o Pix com o valor final arrecadado. Saiba mais aqui.