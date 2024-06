Luiza Brunet abre relação com a mãe e revela: 'Ela tem namorado'

Em entrevista ao programa DESconecta Rio da TV CARAS, Luiza Brunet ainda exalta autonomia da mãe, Alzira Botelho da Silva, de 83 anos

Luiza Brunet (62) foi a segunda convidada para participar do programa DESconecta Rio, da TV CARAS. Durante o bate-papo, ela falou sobre a admiração que tem pela mãe, Alzira Botelho da Silva (83), e exaltou sua autonomia.

"Minha mãe tem um namorado, tem um relacionamento amoroso com um cara, está super feliz. Ela conversa, viaja, me acompanhou na viagem", pontuou Luiza Brunet . "Essa autonomia faz com que nós, mulheres, sigamos mais jovens. A minha mãe tem 83 anos e super inteirassa."

A modelo ainda comenta que, atualmente, as mulheres conseguem ter uma melhor qualidade de vida do que há alguns anos atrás. Para ela, os avanços da medicina e de debates sobre a luta feminina são grandes aliados para que isso aconteça.

Leia também: Luiza Brunet relembra trajetória de Yasmin no BBB e lamenta: 'Foi exposta e criticada'

"A medicina trouxe para nós uma possibilidade de viver melhor, de ter doenças que são tratáveis. A questão mental também, podemos tratar. Tudo isso trouxe uma vida mais longa para todas nós [mulheres]", completa a artista.

Em meados de abril, Luiza Brunet participou da imersão CARAS Amazônia e levou sua mãe como companheira na viagem para conhecer a floresta. Também em entrevista ao canal, ela celebrou a oportunidade de dividir o momento com Alzira, que tinha feito aniversário há pouco tempo.

"Eu com tudo o que eu tenho trabalhando, o stress que eu tenho passado na vida e tudo mais, me trouxe um resgate. O fato de trazer minha mãe, que acabou de fazer 83 anos, foi um momento muito especial e emocionante", afirmou, à época.

Mãe de Yasmin Brunet (35) e Antônio Fernandez (25), a modelo ainda debate temas como as múltlipas violências sofridas pelas mulheres, a pressão por um padrão estético e recorda a passagem da filha pelo Big Brother Brasil. Confira a seguir a entrevista de Luiza Brunet na íntegra.

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE LUIZA BRUNET AO PROGRAMA DESCONECTA RIO DA TV CARAS: