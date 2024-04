Luiza Brunet celebra viagem à Amazônia com a mãe: 'Significado muito forte'

Segunda edição do CARAS Amazônia leva famosos, como Luiza Brunet, para uma experiência na floresta repleta de conhecimento e aventura

Luiza Brunet (61) foi uma das celebridades que participou da segunda edição da imersão CARAS Amazônia e celebra a oportunidade de ter levado sua mãe, Alzira Botelho da Silva (83), junto. Para a modelo, o momento as uniu ainda mais e a resgatou do stress do dia a dia.

"Eu com tudo o que eu tenho trabalhando, o stress que eu tenho passado na vida e tudo mais, me trouxe um resgate. O fato de trazer minha mãe, que acabou de fazer 83 anos, foi um momento muito especial e emocionante", conta Luiza Brunet .

A modelo conta que já conhecia o local e costumava viajar bastante para a floresta por causa de sua profissão. Agora, ao lado da mãe, que completou aniversário há pouco tempo, ela diz que encontrou um novo significado para o local.

Leia também: Luiza Brunet analisa pós-BBB 24 de Yasmin Brunet e reflete sobre 'realidade diferente'

"Teve um significado muito forte, a gente se encontrou em um lugar muito especial em um lugar que eu e ela amamos muito. Eu precisava, de fato. Passado um tempo eu comecei a vir com muita frequência porque era modelo. Voltar depois de 40 anos, poder fazer essa imersão foi maravilhoso."

Brunet destaca que pôde andar livre pela floresta Amazônica e realmente se sentir imersa na natureza, ao lado de pessoas guiadas pelo mesmo propósito. Além disso, ela afirma que a estadia sofisticada apenas acrescentou a experiência.

Apesar da felicidade em estar participando do momento, a modelo também aproveita a oportunidade para fazer um alerta importante e ressaltar a importância dos cuidados com a natureza e a preservação da reserva ambiental —percepção que ela carrega desde que morava no interior do Mato Grosso, no Pantanal.

"Eu me inspiro muito no Brasil e na Amazônia. Eu a vi ela crescer e amadurecer, mas agora ela precisa um pouco mais de cuidado. Nossa casa de verdade é o planeta, precisamos dessa consciência coletiva que é nossa responsabilidade cuidar dele."

Por fim, a artista recorda outras viagens que fez ao lado da CARAS, como a ida às Ilhas Maldivas e as oportunidades em que pôde levar seus filhos, Yasmin Brunet (35) e Antônio Fernandez (25) junto. "Viajar com a CARAS sempre foi maravilhoso. Consegui ir como modelo, como mãe. As minhas viagens com a CARAS foram todas incríveis."

CONFIRA REGISTROS DA IMERSÃO CARAS AMAZÔNIA: