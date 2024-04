Luiza Brunet analisa pós-BBB 24 de Yasmin Brunet: ‘Realidade diferente’

Convidada do CARAS Amazônia 2024, Luiza Brunet revela como tem sido o pós-BBB 24 de Yasmin Brunet

Luiza Brunet é uma das celebridades convidadas para o projeto CARAS Amazônia 2024. Antes de embarcar para a experiência imersiva, a modelo conversou com a CARAS Brasil sobre o pós-BBB 24 da filha, Yasmin Brunet. Para a também ativista, a influenciadora está vivendo um dos melhores momentos da carreira.

"Está maravilhoso, incrível, ela está fazendo milhões de coisas. Eu acho que esse período que ela passou lá dentro da casa foi muito bom, porque o fato de não ter redes sociais, não saber de nada, você fica na abstinência total, mas consciente, então você também faz grandes reflexões da sua vida, do que você tenha feito de bom ou de ruim. Eu vejo que ela amadureceu, ela está mais tranquila, ela está mais consciente", diz.

A estrela avalia a experiência da filha no reality show da Globo de forma positiva. "Acho que os temas que foram tocados ali, de modo geral, acabam mexendo com a pessoa, com as pessoas que estiveram lá. Ela fez amigos novos, ela tem uma realidade diferente de tudo o que aconteceu. Então, acho que todo mundo faz tudo muito positivo".

Brunet destaca a maneira com que educou Yasmin ao longo da vida como um pilar para sua trajetória no BBB 24 e o pós cheios de oportunidades, apesar das adversidades que surgiram ao longo dos meses de confinamento.

"Acho que na vida, eu ensino isso para a Yasmin, tudo o que a gente faz, a gente tem que se orgulhar, e tudo o que a gente faz na vida, a gente é um step para você aprender. Tudo é um aprendizado, mesmo as coisas ruins e, principalmente, as coisas não tão boas, essas realmente. Ensina você a alavancar mais", reflete.

Luiza Brunet no CARAS AMAZÔNIA 2024

A modelo está se conectando com a natureza em viagem imersiva pela Amazônia a convite da CARAS Brasil. Em conversa com a reportagem antes do embarque, ela relembra que esteve na floresta há cinco anos e demonstra gratidão por reviver momentos especiais em nova fase da vida.

"Já fiz algumas viagens mesmo de imersão na floresta amazônica, já fiquei hospedada em tribos indígenas, também fotografei algumas vezes para revista de moda. Depois de modelo eu já visitei comunidades ribeirinhas e toda essa estrutura, né, maravilhosa que a floresta oferece em termos de turismo sustentável".