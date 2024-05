Zezé Di Camargo visita a neta recém-nascida de Luciano Camargo

Zezé Di Camargo surpreende ao visitar a neta recém-nascida de Luciano Camargo. A bebê é filha de Wes Camargo

O cantor Zezé Di Camargo foi até a casa do sobrinho Wes Camargo para conhecer a filha recém-nascida dele, Maria, que é neta de Luciano Camargo. Nas redes sociais, Wes mostrou as fotos da visita especial em sua casa e uma imagem de Zezé com a bebê no colo.

“Que momento inesquecível! Uma visita surpresa em minha casa! Obrigado meus tios por abençoar minhas filhas”, afirmou ele na legenda.

A bebê nasceu no dia 30 de abril, mas ainda não recebeu a visita do avô Luciano. Isso porque Wes e Luciano perderam o contato há alguns anos. Os dois não se falam desde 2014 após o rapaz foi detido em uma delegacia pela acusação de ter agredido a tia em uma discussão. Na época, o cantor pagou a fiança do filho. Depois disso, eles perderam o contato.

O cantor Luciano Camargo é pai de Wes Camargo, de Nathan Camargo e das gêmeas Isabella e Helena.

Luciano Camargo surge com a esposa

O cantor Luciano Camargo mostrou mais uma vez que é muito apaixonado pela esposa, Flávia Camargo, com quem está casado desde 2003. Há pouco tempo, o irmão de Zezé Di Camargo postou um registro olhando para a mulher e chamou a atenção.

Bem conectados, os papais das gêmeas, Helena e Isabella, surgiram no registro trocando olhares intensos. Não escondendo de ninguém o quanto é louco pela sua eleita, o sertanejo postou mais uma de suas declarações para ela.

"Meu amor, já perdi as contas de quantas vezes fiquei olhando rolo de fotos do cel.. Sei que vou te ver daqui uns dias, mas saudade não tem nada a ver com tempo, e sim com falta… ja rodei essa casa toda aqui e não tem graça sem você… @flaviafcamargo Eu não me suporto sem você", falou ele sobre sentir falta dela.

Recentemente, o casal celebrou 20 anos de casados. "Há 20 anos eu dizia o melhor 'claro que sim' da minha vida! Quando eu casei com a Fau, imaginava que por viajar tanto, ficaríamos juntos apenas 3 dias por semana... E foi assim nos 2 primeiros meses, mas, em uma viagem pelo Brasil, caiu a minha ficha. E pensei: "peraí, eu casei para não ser mais sozinho”, disse ele.