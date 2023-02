Filhas gêmeas de Luciano Camargo completam 13 anos: ''Eita que chegaram''

Filhas gêmeas de Luciano Camargo completam 13 anos e cantor faz declaração emocionante no aniversário

As filhas gêmeas de Luciano Camargo (50), Isabella Camargo e Helena Camargo, estão completando 13 anos nesta sexta-feira, 24, e o cantor comemorou a data com uma declaração especial em sua rede social.

Com um clique de viagem ao lado da esposa, Flávia Camargo e das herdeiras, o artista se declarou e falou como é ser pai de gêmeas. Luciano Camargo se mostrou perplexo com a rápida passagem do tempo e muito grato pelos momentos vividos com as garotas.

"Eita que os 13 anos chegaram! Eu poderia começar por: "Quando elas nasceram, foi aquela festa e confusão". Gêmeas! Emoção em dobro, cuidados em dobro, sono em dobro (rsss), tudo multiplicado, resultando num amor imensurável", iniciou brincando.

"Eu quero começar agradecendo a Deus por tudo que Ele me proporcionou junto com elas. Sou grato pelas milhares de vezes que sequei os cabelos, do leite espumoso que até hoje elas pedem para eu fazer, o ovo mexido… Mais: a oração na hora de dormir… tudo, que, graças ao meu querido Pai, eu pude viver com elas", contou um pouco sobre a intimidade que tem com as herdeiras.

Por fim, ele terminou a declaração: "Filhas, feliz aniversário! Que eu possa ser presenteado com tantos e tantos momentos com vocês, em todas as fases! Que eu consiga acompanhar de perto os sonhos, a expectativa, a realidade... Que vocês vivam experiências incríveis e que eu e sua mãe possamos ser testemunhas da alegria de cada conquista! E que vocês sejam sempre assim: encantadoras! Obrigado por me fazer o pai mais feliz do mundo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

Luciano Camargo e família são batizados

Na última quarta-feira, 22, o cantor gospel Luciano, da ex-dupla com Zezé Di Camargo, decidiu compartilhar com os seguidores em suas redes sociais, um momento muito especial que viveu ao lado da família: o batismo.

Através de suas redes sociais, o artista não escondeu a emoção e mostrou toda a sua felicidade ao se batizar ao lado das filhas gêmeas, Isabella e Helena, de 13 anos, e a esposa Flávia (49), em uma igreja evangélica.

Nas imagens, a família aparece no rio usando roupões brancos durante o rito religioso. “Flua em mim, santo rio de Deus.. venha aqui e encha o meu coração, faça em mim o que tens que fazer… flua em mim, santo rio de Deus”, escreveu na legenda da publicação.