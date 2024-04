Mateus Solano se declara em rara aparição com a esposa, Paula Braun: ‘Amor’

Discreto sobre sua vida pessoal, Mateus Solano se declara para celebrar o aniversário de 45 anos da esposa, Paula Braun

Nesta quinta-feira, 25, Mateus Solano, conhecido por manter a discrição quanto à vida pessoal, surpreendeu ao fazer uma declaração de amor para sua esposa, a atriz e cineasta Paula Braun, em homenagem ao seu aniversário de 45 anos. Em suas redes sociais, ele compartilhou alguns registros ao lado da esposa e deixou um recado apaixonado.

Através de seu perfil no Instagram, Solano dividiu um breve álbum de fotos ao lado de sua esposa, Paula. No primeiro clique, o ator posa sorridente ao lado da artista. Em seguida, ele incluiu um vídeo mostrando a esposa relaxando entre as pedras da Cachoeira do Chuveiro, no Rio de Janeiro, em um momento de descontração da família.

Ainda de maneira discreta, Mateus deixou um breve recado para a esposa na legenda da publicação: “Parabéns pelos teus 45, Paula Braun. Um ano cheio de música, trabalho e amor pra você”, o ator completou com emojis de coração. Nos comentários, amigos do casal e seguidores aproveitaram para parabenizar a atriz pelo aniversário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Solano (@mateusolanooficial)

Vale lembrar que Mateus e Paula estão juntos desde 2008, mas oficializaram a união em 2011. Pouco tempo depois, nasceu a primogênita do casal, Flora, que está com 12 anos. Eles também são pais de um menino, o caçula Benjamin, que tem nove aninhos. Em suas redes sociais, o ator costuma compartilhar raros cliques com os herdeiros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Solano (@mateusolanooficial)

Recentemente, Solano também surpreendeu ao revelar que conheceu a esposa por acaso: “Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem para o qual fui chamado na última hora… e de lá pra cá foram 131.400 horas, 13 carnavais, uma pandemia, um casal de ruivos e muitas aventuras juntas!”, ele comemorou os 15 anos de união.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Solano (@mateusolanooficial)

Paula Braun voltou a fazer novelas depois de afastamento:

Após quase 10 anos desde sua última personagem em ‘Amor à Vida’, Paula Braun, esposa de Mateus Solano, fez um retorno à televisão na novela ‘Cara e Coragem’ há dois anos. Em uma entrevista coletiva, a atriz compartilhou que uma das principais motivações para voltar à atuação após tanto tempo afastada dos folhetins foi a pandemia.

"É muito bom voltar a atuar depois de dirigir, depois de fazer outros trabalhos antes da pandemia e voltar em uma novela, que é essa obra aberta, é um outro ritmo de trabalho, onde eu tô aprendendo né? Como é que funciona, como é que são as relações, a rapidez da coisa, mas tá sendo uma experiência deliciosa voltar", declarou a atriz.