Após quase 10 anos, Paula Braun revela motivo de decidir voltar a fazer novela

Atriz Paula Braun, esposa de Mateus Solano, explicou o motivo de seu retorno às novelas em 'Cara e Coragem', próxima trama das sete

Nataly Paschoal Publicado em 16/05/2022, às 11h15

A atriz Paula Braun (43) está de volta às novelas da Globo. Após quase 10 anos desde sua última personagem, em Amor à Vida (2013), ela decidiu atuar novamente em uma trama.

Em coletiva da próxima novela das sete, Cara e Coragem, que substituirá Quanto Mais Vida Melhor! a partir do dia 30 de maio, a esposa de Mateus Solano (41) revelou o que a motivou a voltar fazer novela. Um deles foi a pandemia.

"Acho que a nossa classe sofreu sem saber como ia voltar, como iam voltar os trabalhos, se ia voltar o teatro, né? Foram tantas coisas...", começou dizendo. "Eu fiz esse teste pra Olívia em outubro de 2020, a gente tava num lugar da pandemia, onde a gente não tinha uma vacina muito avançada... aí de repente eu faço um teste no meio de uma mudança, aquilo foi tipo um clarão que se abre no céu", definiu o momento.

"Foi muito bom ter essa oportunidade, entrar nisso e foi realmente uma oportunidade. Dois meses depois vimos um resultado positivo, com alegria", comentou sobre a experiência de retornar às novelas durante um momento ímpar da história do mundo.

"É muito bom voltar a atuar depois de dirigir, depois de fazer outros trabalhos antes da pandemia e voltar em uma novela, que é essa obra aberta, é um outro ritmo de trabalho, onde eu to aprendendo né? Como é que funciona, como é que são as relações, a rapidez da coisa, mas tá sendo uma experiência deliciosa voltar", declarou ela que disse estar nervosa, mas muito feliz.

Paula Braun volta às novelas com Olívia em Cara e Coragem

Durante a coletiva, Paula Braun falou sobre sua personagem na trama das sete, a Olívia. "Incrível, porque ela tem esse lado de ser uma mulher forte, uma mulher alegre, uma mulher pra cima, ela tem as paixões dela, que é a filha dela, ela é muito feliz nessa maternidade dela", disse.

A atriz apontou o ponto fraco de sua personagem é o Joca, interpretado por Leopoldo Pacheco (61), homem que ela é amante e que não assume a paternidade de sua filha como deveria. "Acho que vai levantar debates interessantes mesmo, de muitas mulheres que tem aí certidões de nascimento de filhos, sem o nome do pai, ou com o nome do pai e o pai tão distante", falou.

Por fim, Paula Braun finalizou dizendo como está se sentindo com essa volta em Cara e Coragem. "As cenas são muito gostosas de fazer, tá me dando muito prazer de fazer, são cenas longas, como fazia tempo que eu não via em novela, são cenas intensas, com graça, que tem lugar pra ter humor também", declarou.