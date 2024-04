Chris Flores abre o jogo sobre sua saída do SBT: "Ciclos se encerram"

A jornalista e apresentadora Chris Flores fez um textão para falar sobre sua decisão de deixar o SBT, e fez um agradecimento a emissora

Chris Flores usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 25, para falar sobre sua saída do SBT após sete anos na emissora de Silvio Santos. A apresentadora postou no Instagram um vídeo em que aparece caminhando em meio à natureza, e afirmou que "ciclos se enceram", e também fez um agradecimento.

"Sobre minha saída do SBT… Ciclos se encerram… com amor e gratidão, agradeço por tudo que vivi, pelas oportunidades, carinho e respeito profissional pelos quais fui tratada. Pelo amor de vocês que acompanham minha vida profissional, me permitindo realizar tantas conquistas. Entender nossos limites é importante e necessário. E colocá-los em prática é uma atitude ética conosco e com o próximo. Saber a hora de partir é tão importante quanto estar pronto para a chegada. Há de se ter coragem e honestidade para entender quando algo chega ao fim. E entender que um fim não é necessariamente algo negativo. É preciso finalizar para se ter um recomeço", afirmou a jornalista.

"O que se passa em nossas vidas, em nossos corações… só nós realmente sabemos. Julgamentos sobre nossas vidas e atitudes, sempre virão. A fé faz com que entendamos e pratiquemos o perdão - o que julga diz mais sobre ele do que sobre o julgado. A maturidade nos traz um entendimento: saber o que não queremos talvez seja mais importante do que saber o que queremos. E o que não é bom para nós, não significa que seja ruim. Apenas não faz mais sentido para nós. Não somos nem melhores nem piores por isso. Não renego o que fui, nem o que fiz. Ao contrário, agradeço e respeito meu passado e minhas experiências. Sou fruto de tudo isso. Apenas reconheço que não fazem mais sentido nesse momento de vida. Dizer “não” é libertador, uma forma de amor", acrescentou.

Por fim, Chris fez um agradecimento a toda a direção do SBT. "Obrigada a TODOS do SBT que sempre me trataram com tanto amor. Obrigada a @danielabeyruti pelas palavras tão elogiosas, afetuosas e doces sobre mim na minha saída, por deixar as portas da frente abertas, num “até breve”. Mas acima de tudo, por me lembrar daquilo que me levou ao SBT: seu pai, o meu grande ídolo e professor Silvio Santos. As palavras sempre ditas por ele sobre mim, e agora repetidas e retransmitidas por você, nunca sairão do meu coração… e ficarão guardadas só comigo… Tive esse privilégio de trabalhar com ele e para ele. Que sorte a minha! Quanto aprendizado de carreira e vida! Então levo aqui o lema dele: "agora é hora, de alegria, vamos sorrir e cantar, da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar." E que venha o próximo capítulo… Hoje o tempo voa, amor…", finalizou.

Confira a publicação:

Antes de deixar SBT, Chris Flores se afastou após ataques e entrevista polêmica

Chris Flores anunciou que encerrou seu contrato com o SBT ao Notícias da TV. Em um comunicado, a apresentadora revelou que deixou a emissora por não se identificar mais com o tipo de conteúdo que estava produzindo no 'Fofocalizando'. No entanto, ela ficou meses afastada antes de bater o martelo na decisão. Relembre os acontecimentos!