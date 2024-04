Guilherme Fontes é escalado para participação especial em 'Renascer'

Galã dos anos 90, o ator Guilherme Fontes entrará na novela 'Renascer' nos próximos capítulos; saiba qual será o papel dele

O ator Guilherme Fontes poderá ser visto atuando novamente nas telinhas em breve! Longe das novelas desde 'Órfãos da Terra', em 2019, o artista entrará no remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da Globo. As informações são da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

No folhetim adaptado por Bruno Luperi, Guilherme interpretará o pai de Buba, personagem vivido por Gabriela Medeiros. Além do galã dos anos 90, a atriz Malu Galli também está confirmada na trama das nove como mãe da jovem.

O último trabalho da artista em novela aconteceu em 2022, em 'Além da Ilusão'. Atualmente, Malu também pode ser vista na reprise de 'Cheias de Charme', nas tardes da Globo. Guilherme Fontes, por sua vez, está nas telinhas do canal Viva em mais uma exibição de de 'A Viagem', grande sucesso de 1994 escrito por Ivani Ribeiro.

Nos últimos dias, os capítulos de 'Renascer' emocionaram o público com a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas). O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) acabou falecendo após ser atingido por um tiro, disparado por Coronel Egídio (Vladimir Brichta).

Rodrigo Simas, inclusive, mostrou alguns registros dos bastidores da cena comovente. Em seu Instagram oficial, o namorado da atriz Agatha Moreiraexibiu cliques descontraídos ao lado de alguns atores do elenco de 'Renascer' durante as gravações do velório de seu personagem.

Nos comentários, o artista recebeu diversos elogios dos telespectadores por sua atuação. "Extremamente orgulhosa! Lindo demais ver sua entrega nesse personagem e acompanhar sua evolução como artista", declarou uma. "O tanto que eu chorei não tá escrito", disse outra. "A gente se acabando de chorar com o episódio e vocês se divertindo, palhaçada", brincou um terceiro.

Julia Lemos revela planos para o futuro após Renascer

Julia Lemos participou da primeira fase de Renascer como a personagem Flor. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre trajetória na atuação e memórias que vai guardar da trama das 19h, além de revelar planos para o futuro após o folhetim: "Só o começo".

"Ainda sou muito nova e tenho consciência de que é só o começo. Tenho muitos sonhos no teatro, cinema e TV, papéis que sonho em interpretar e histórias que adoraria ajudar a contar", compartilha a atriz de Renascer.

Cantora desde pequena, Julia Lemos também não descarta a possibilidade de mostrar o talento musical na televisão no futuro. Confira o bate-papo completo!