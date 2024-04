Rodrigo Simas mostra bastidores da morte de Venâncio em Renascer

Venâncio em 'Renascer', o ator Rodrigo Simas se despediu do personagem e compartilhou os bastidores de suas últimas cenas na novela

O ator Rodrigo Simas se despediu oficialmente do remake de 'Renascer', exibido no horário nobre da TV Globo. Na manhã desta terça-feira, 23, o artista usou as redes sociais para compartilhar alguns registros dos bastidores da cena em que seu personagem, José Venâncio, é velado.

Para quem não acompanha a novela adaptada por Bruno Luperi, Venâncio, filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), morreu de forma trágica ao ser baleado no capítulo de segunda-feira, 22. O tiro, no entanto, disparado por Coronel Egídio (Vladimir Brichta), seria para atingir seu irmão, João Pedro (Juan Paiva).

Em seu Instagram oficial, Rodrigo Simas dividiu com os fãs momentos da gravação do velório de seu personagem. Nas fotos publicadas, o artista surge deitado em um caixão ao lado de outros atores do elenco em um momento descontraído.

Em outros registros, Venâncio aparece sendo preparado pela produção com sangue falso, simulando a bala atingida em seu peito. Nos comentários, diversos fãs elogiaram sua atuação no remake de 'Renascer' e aplaudiram a cena sensível da despedida do personagem.

"Extremamente orgulhosa! Lindo demais ver sua entrega nesse personagem e acompanhar sua evolução como artista", declarou uma internauta. "O tanto que eu chorei não tá escrito", disse outra. "A gente se acabando de chorar com o episódio e vocês se divertindo, palhaçada", brincou um terceiro.

Rodrigo Simas revela como foi gravar cena dentro de caixão

O ator Rodrigo Simas está prestes a se despedir do personagem Josê Venâncio na novela Renascer, da Globo. O personagem vai morrer no capítulo da próxima segunda-feira, 22, ao ser vítima de uma tocaia de Egídio (Vladimir Brichta). O rapaz será atingido por um tiro e não vai resistir aos ferimentos. Com isso, o ator teve que gravar uma cena dentro de um caixão durante o velório de Venâncio.

Nos bastidores da gravação, ele contou sobre como foi fazer a cena do velório. "Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não. Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário. Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios", disse ele.