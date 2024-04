Rodrigo Simas revela como foi gravar cena dentro de caixão em Renascer

O ator Rodrigo Simas falou sobre a despedida do personagem José Venâncio, que vai morrer nos próximos capítulos da novela Renascer

O ator Rodrigo Simas está prestes a se despedir do personagem Josê Venâncio na novela Renascer, da Globo. O personagem vai morrer no capítulo da próxima segunda-feira, 22, ao ser vítima de uma tocaia de Egídio (Vladimir Brichta). O rapaz será atingido por um tiro e não vai resistir aos ferimentos. Com isso, o ator teve que gravar uma cena dentro de um caixão durante o velório de Venâncio.

Nos bastidores da gravação, ele contou sobre como foi fazer a cena do velório. "Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não. Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário. Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios", disse ele.

Então, ele ainda contou como foi gravar a cena da morte ao lado de Juan Paiva, que faz o João Pedro. "O Juan é uma pessoa admirável e um dos melhores atores da geração. Foi uma sequência difícil e trabalhosa. Não fizemos as cenas em ordem cronológica, viajamos para gravar na serra do Rio de Janeiro, mas conseguimos nos divertir", afirmou.

Por fim, o artista refletiu sobre seu personagem na novela. "José Venâncio estava vivendo crises. Sempre tentando acertar e curar alguns traumas, mas dificilmente conseguia. Ele teve uma trajetória de encontros e desencontros terminando a vida numa tocaia sem nem saber de onde surgiu, mas sendo a consequência por ser um Inocêncio", disse ele, e completou: "O que mais me chamou a atenção no personagem foi observar como ele deixou de viver suas verdades e repetir padrões para agradar o próprio pai. Uma prisão dentro da própria cabeça".

Rodrigo Simas fala sobre a morte de Venâncio na novela Renascer - Foto: Globo / Leo Rosário

Saiba como será a cena da morte de Venâncio

Na novela Renascer, Venâncio decide ir para a fazenda do seu pai após ser expulso da casa de Buda (Gabriela Medeiros). Ele resolve que vai contar que é apaixonado por uma mulher trans e que ela não está grávida. No caminho, Venâncio está no banco do carona do carro que é dirigido por João Pedro (Juan Paiva). O veículo é atingido por um tiro da tocaia de Egídio e a bala também atinge Venâncio.

João Pedro perde o controle do carro na hora do susto e eles quase caem de uma ribanceira. Então, ele percebe que o irmão foi atingido e o leva no colo até a casa de Morena (Ana Cecília Costa). Porém, Venâncio está muito ferido e morre antes que o irmão José Augusto (Renan Monteiro) pudesse chegar para tentar socorrê-lo. A morte dele deixa todo mundo em choque e José Inocêncio (Marcos Palmeira) fica desolado.