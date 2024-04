Renascer: Tudo o que você precisa saber sobre a morte de Venâncio

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Venâncio vai morrer de forma trágica, será resgatado pela mãe e o pai vai brigar com a esposa morta

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai acompanhar a despedida de José Venâncio (Rodrigo Simas). O rapaz vai morrer de forma trágica e deixará seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira) desolado com a tragédia. Saiba como tudo vai acontecer:

Nas cenas, Buba (Gabriela Medeiros) ficou revoltada com Venâncio após ele fazê-la mentir para Inocêncio sobre a gravidez. Então, ela o coloca para fora de casa. Com isso, o rapaz pega suas coisas e vai para a fazenda do pai. Lá, ele não tem coragem de revelar a verdade sobre Buba ser uma mulher trans e decide voltar ao Rio de Janeiro.

Enquanto isso, Inácia (Edvana Carvalho) e Inocêncio sentem uma premonição. Ele pega a garrafa do diabinho/cramulhão e começa a olhá-lo fixamente, já que sente que ele quer lhe dizer algo. Então, Inácia também diz que está com o coração apertado e vê uma vela se apagando de repente.

No carro a caminho do aeroporto, José Venâncio está com seu irmão, João Pedro. Os dois ouvem um barulho de tiro e João para o carro rapidamente. Ao perguntar se o irmão está bem, ele vê que Venâncio foi atingido pelo tiro.

Rapidamente, João leva Venâncio para ser atendido pelo irmão José Augusto (Renan Monteiro), mas já é tarde demais. Venâncio já está morto. Logo depois, o espírito de Venâncio será resgatado por Maria Santa (Duda Santos), que é a mãe dele. Ela aparecerá para buscar o filho e levá-lo para o além.

A morte de Venâncio vai mexer com José Inocêncio. Depois do velório do filho, ele vai brigar com o espírito de Maria Santa. Ele a culpará pela morte do filho. Em um sonho, Maria Santa dirá para Inocêncio ficar tranquilo, porque o filho está bem e perto dela.

A cena da morte de Venâncio irá ao ar na segunda-feira, 22.