Longe das novelas, Nivea Stelmann diz que se aposentou: 'Deixei um legado'

Afastada das telinhas há cerca de cinco anos, a atriz Nivea Stelmann poderá ser vista novamente pelo público na reprise da novela 'Alma Gêmea', no Vale a Pena Ver de Novo. O grande sucesso escrito por Walcyr Carrasco e exibido originalmente na Globo em 2005, retorna nesta segunda-feira, 29, nas tardes da emissora.

No folhetim, Nivea interpretou Alexandra, casada com o médico Eduardo (Ângelo Antônio). Em entrevista ao jornal Extra, a famosa falou um pouco sobre um dos papéis mais marcantes de sua carreira.

"Alexandra foi uma personagem muito forte, que exigia muito de mim. Eram cenas bem densas, ela era tida como uma personagem maluca, porque as pessoas não enxergavam naquela época que ela podia ver espíritos, que ela era médium, então, ela via coisas. Na época, era tido como louca", comentou Nivea Stelmann.

Morando nos Estados Unidos há sete anos, a atriz está longe das novelas desde sua participação em 'Verão 90', em 2019. Atualmente, ela diz que já se considera aposentada das telinhas.

"Amo concluir que deixei uma história na TV, hoje estou aposentada, moro fora, estou afastada da televisão. Escolhi outra trajetória de vida, vivo tranquila com a minha família, não trabalho mais com isso. Mas gosto de ver que deixei um legado. Eu tenho orgulho do que eu fiz, do meu passado", declarou a artista, revelando que gosta de rever seus trabalhos ao lado dos filhos, Miguel, de 19 anos, e Bruna, de 10.

