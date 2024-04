Por onde anda Liliana de Castro, a Luna de Alma Gêmea?

Longe das novelas, Liliana de Castro mudou de país e deu um novo rumo para sua carreira artística. Saiba por onde anda a atriz que viveu a Luna em Alma Gêmea

A atriz Liliana de Castro se destacou ao interpretar a personagem Luna na novela Alma Gêmea, de 2005, da Globo. A trama acaba de voltar ao ar no Vale a Pena Ver de Novo. Que tal saber por onde ela anda?

Liliana está longe das novelas desde 2010. Além de Alma Gêmea, ela também atuou em outras novelas, como Força de um Desejo, Sabor da Paixão, Da Cor do Pecado, Caminhos do Coração, Os Mutantes e Ribeirão do Tempo. Depois disso, ela ainda atuou na série Psi, da HBO, entre 2014 e 2019.

Então, ela se mudou para o exterior. Ela foi morar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e criou o projeto de um canal de educação no YouTube e também dá aulas de atuação.

Veja fotos recentes dela:

Walcyr Carrasco sobre Alma Gêmea

A TV Globo bateu o martelo ao anunciar que Alma Gêmea vai substituir Paraíso Tropical (2007) no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 6 de maio. Exibida originalmente entre junho de 2005 e março de 2006, a trama fala sobre reencarnação e conta a história de amor de Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis), que atravessa vidas. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, o autor Walcyr Carrasco (72) abre o coração e fala sobre a novela, considerada um dos maiores sucessos da faixa das seis e um dos melhores trabalhos do dramaturgo. "Fiz com toda emoção, com todo o coração", declara.

Feliz por ver sua obra sendo reprisada pela segunda vez na emissora - A primeira chegou ao fim em março de 2010. Além disso, foi exibida no canal pago Viva, entre janeiro e outubro de 2022 -, o escritor comemora: "É uma felicidade imensa ter essa novela reprisada novamente. Poder falar de assuntos espirituais e místicos que sempre me atraíram, é muito representativo".

Walcyr ainda relembra o quanto o público se emocionou com a história de Alma Gêmea. "Foi um dos meus maiores sucessos e uma novela que eu fiz com toda emoção, com todo o coração. Para mim é uma novela inesquecível", confessa.