Renascer: Duas atrizes entram para contracenar com Sophie Charlotte

As atrizes Kika Farias e Raisa Mousinho foram escaladas para integrar o elenco do remake de "Renascer". Na versão de Bruno Luperi, as duas assumem os papéis de Ruth e Neide, respectivamente, que são contratadas por Eliana (Sophie Charlotte) após sua mudança para a propriedade rural de Egídio (Vladimir Brichta).

As informações são da jornalista Anna Luiza Santiago em sua coluna no Jornal O Globo. Na versão original da novela, que foi ao ar em 1993, Eliana (Patrícia Pillar) tem um caso com o coronel (Herson Capri) com a intenção de colocar as mãos na fortuna dele. Apesar de se mudar para a fazenda, Eliana mantém um relacionamento amoroso com Damião (Jackson Antunes).

Ela ainda chegou a exigir que o ex-matador escolhesse entre ela e Ritinha (Isabel Filrardis). Mas conseguiu conquistar o fazendeiro e foi morar com ele, já que dona Patroa (Eliane Giardini) passou a viver no antigo bordel do vilarejo. Ela ainda engravidou de Damião e, após a morte de Teodoro, Eliana disse que voltaria a ver o capataz só após o nascimento da criança.

Sophie Charlotte analisa personagem

Em recente entrevista ao portal GShow, Sophie Charlotte defendeu que Eliana não é uma vilã. “Não a classifico como perversa, e sim errante, se atrapalha e pensa nela, é egóica. A Eliana é muito intensa, ainda não conseguiu superar o fim do casamento e se apaixona por outra pessoa. Ela é obcecada nessa narrativa”, disse.

A intérprete da ex-esposa de José Venâncio (Rodrigo Simas) na trama contou ainda que tem se surpreendido com o retorno do público. “Fico curiosa porque percebo que nas redes sociais as respostas surgem com tanta velocidade, a cada cena, frase, que fico impressionada. E estava com saudade de fazer uma novela na TV aberta”, ponderou.