Erro em cena da novela Família É Tudo dá o que falar na internet

Uma cena da novela Família É Tudo, da Globo, deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Isso porque os telespectadores perceberam um erro de continuidade e falaram sobre isso no X, antigo Twitter. O equívoco aconteceu em uma cena de Guto (Daniel Rangel) com Chicão (Gabriel Godoy).

Na sequência, Guto contou para Chicão que se identifica como demissexual, que é quando a pessoa sente atração por uma pessoa com quem tem uma conexão. Porém, o que chamou a atenção foi o sumiço do óculos de Guto. Em um take, o personagem estava com seu óculos com armação preta. Logo depois, o óculos sumiu do rosto dele e voltou a aparecer no corte seguinte.

Com isso, os internautas fizeram comentários sobre o erro. "O óculos sumindo e aparecendo a cada take… O que está acontecendo?”, questionou um fã. “Não tem mais continuista na Globo, não? Não é possível o óculos sumindo e depois voltando do nada”, afirmou outro. “Faltou verba para regravar a cena?”, questionou mais um.

Essa gente não revisa as cenas não? Uma hora o guto tá com óculos, outra ele tá sem https://t.co/twh2Ru9M6A — rafaela. (@rubellsnner) May 13, 2024

pqp o erro gritante… ele sem óculos do nada, a câmera vira pro Maradona, volta pro Guto e ele de óculos. Desistiram dessa novela mesmo? https://t.co/15g7ziWRZq — gus (@guss_alv) May 14, 2024

Saiba quem é a namorada do ator Daniel Rangel

O ator Daniel Rangel faz sucesso na novela Família É Tudo, da Globo, como o jovem tímido Guto, que tenta conquistar Lupita (Daphne Bozaski) com várias técnicas inusitadas. Na vida real, o artista está apaixonado! Ele namora com a ex-atriz mirim Hanna Romanazzi.

Os dois estão juntos desde 2016 e sempre compartilhar momentos românticos nas redes sociais, com direito a declarações de amor. “A gente se escolhe todo dia”, disse ele recentemente.

Em entrevista recente na Revista CARAS, ele contou mais sobre a amada. "Nos encontramos em um momento muito importante da nossa vida e não nos largamos mais. Ela é minha parceira de caminhada. Ela começou a trabalhar na infância, teve uma experiência diferente da minha. Me ensina muito”, declarou.

Para quem lembra, Hanna já brilhou na TV na infância. Ela interpretou a filha do personagem Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) na novela A Favorita, de 2008. Além disso, ela atuou em O Astro, de 2011, Malhação, de 2013, Alto Astral, de 2014, Babilônia, de 2014, A Divisão, de 2019, e Vai na Fé, de 2023.