Yasmin Brunet inicia dieta extrema após BBB 24: 'A mais difícil da minha vida'

Após ser alvo de comentários sobre seu corpo no BBB 24, Yasmin Brunet anuncia que está começando dieta rigorosa e detalha ao lado de nutricionista

Após enfrentar críticas sobre seu corpo durante sua participação no BBB 24, Yasmin Brunet revelou que está iniciando uma dieta rigorosa e 'a mais difícil de sua vida'. Na última quinta-feira, 16, em suas redes sociais, a modelo apareceu ao lado de seu nutricionista, Daniel Coimbra, e explicou que vai mudar sua alimentação devido a problemas de saúde.

Através dos stories do instagram, Yasmin contou que estava no consultório do profissional que iria ‘salvá-la’: “Vocês não estão entendendo o que vai ser minha dieta, gente... porque além da síndrome do intestino irritado, lipedema e sibo, vocês não tem noção como vai ser a dieta. Vai ser low fodmap”, a influenciadora detalhou alguns dos problemas de saúde.

Na sequência, Daniel detalhou a nova alimentação: “É concentrada em baixos carboidratos fermentáveis. Alguns carboidratos podem chegar em nosso intestino e serem fermentados com bactérias que já estão em nosso intestino, o que acaba causando dor, incômodo, alteração de humor, dificuldade de perda de gordura e ganho de massa magra”, contou.

O nutricionista ainda entregou alguns dos alimentos proibidos na nova dieta da modelo: "Mas agora existem alguns carboidratos e alimentos que fermentam muito, por exemplo: alho, cebola, brócolis, feijão, xilitol, chiclete”, contou Daniel, que deixou Yasmin chocada ao saber que teria que evitar a goma de mascar e o adoçante também.

“Gente, não pode nada! É real a dieta mais difícil da minha vida", Brunet brincou. Apesar das restrições, Yasmin afirmou estar animada para iniciar a nova alimentação. Ela também mencionou que seu nutricionista, responsável por ajudá-la a conquistar o corpo dos sonhos no Carnaval no ano passado, está guiando-a em uma dieta ainda mais ‘difícil’ agora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet reflete sobre comentários pesados no BBB 24:

Vale lembrar que durante seu confinamento no reality show da Globo, o Big Brother Brasil 24, Yasmin Brunet foi alvo de comentários pesados sobre seu corpo. Fora do programa, ela desabafou: “Eu aprendi a ser validada pelos outros no que eu tenho no meu externo. Sempre dependi da aprovação dos outros pra sentir que eu tenho algum valor", lamentou.

"E como sempre, no meio da moda te julgam puramente pelo seu corpo, então se você tá muito gorda ou muito magra e você aprende sempre a se comparar com outras mulheres. O que é a coisa mais infeliz que você pode fazer contigo. Como eu nunca tive um olhar carinhoso comigo, agora que eu estou começando a ter isso", contou no ‘Encontro’.