Walcyr Carrasco se alegra com reprise de Alma Gêmea: 'Fiz com toda emoção, com todo o coração'

Alma Gêmea volta a ser reprisada na Globo, em maio. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, Walcyr Carrasco fala da novela, considerada um dos maiores sucessos da TV

A TV Globo bateu o martelo ao anunciar que Alma Gêmea vai substituir Paraíso Tropical (2007) no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 6 de maio. Exibida originalmente entre junho de 2005 e março de 2006, a trama fala sobre reencarnação e conta a história de amor de Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis), que atravessa vidas. Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, o autor Walcyr Carrasco (72) abre o coração e fala sobre a novela, considerada um dos maiores sucessos da faixa das seis e um dos melhores trabalhos do dramaturgo. "Fiz com toda emoção, com todo o coração", declara.

Feliz por ver sua obra sendo reprisada pela segunda vez na emissora - A primeira chegou ao fim em março de 2010. Além disso, foi exibida no canal pago Viva, entre janeiro e outubro de 2022 -, o escritor comemora: "É uma felicidade imensa ter essa novela reprisada novamente. Poder falar de assuntos espirituais e místicos que sempre me atraíram, é muito representativo".

Walcyr ainda relembra o quanto o público se emocionou com a história de Alma Gêmea. "Foi um dos meus maiores sucessos e uma novela que eu fiz com toda emoção, com todo o coração. Para mim é uma novela inesquecível", confessa.

Questionado sobre como vê seus trabalhos ultrapassarem o tempo e sendo eternizados, contribuindo com a história da TV brasileira, o escritor destaca: "Acho que nada é eterno. Eu ficaria muito feliz de ter obras eternas, mas a arte é movimento, a arte também é mudança, transformação. Não existe eternidade. Existe ambição da eternidade. Quando a gente olha as pirâmides do Egito, a gente pensa: aqueles faraós que lutaram tanto para construir aquelas pirâmides imensas, hoje a gente nem lembra o nome deles, de todos eles e nem sabe pronunciar".

Na expectativa, Walcyr Carrasco garante que vai assitir a reprise de Alma Gêmea. "Claro que eu vou assistir a reprise, na medida do possível. E acho que a maior satisfação de um autor é ver seu trabalho tomando vida", finaliza.

SOBRE A TRAMA

Alma Gêmea conta a história do botânico Rafael, que vê sua vida virar do avesso com o assassinato de sua mulher, a bailarina Luna (Liliana Castro). No mesmo dia da tragédia, nasce a indígena Serena, que cresce em uma aldeia e tem visões de uma vida que não é dela.

Ao completar 20 anos, a protagonista decide deixar a aldeia para ir atrás de seus sonhos. Seu caminho se cruza com o de Rafael, que passa a acreditar que a mocinha é a reencarnação de Luna. Mas a invejosa Cristina (Flávia Alessandra) fará de tudo para impedir que o casal fique junto.

Também estão no elenco da novela, Elizabeth Savalla, Walderez de Barros, Drica Moraes, Ana Lucia Torre, Malvino Salvador, Luigi Baricelli, Fernanda Souza, Emilio Orciollo Netto, Sidney Sampaio, Nivea Stelmann, Ângelo Antônio, entre outros.