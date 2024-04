Atriz da 1ª versão de Renascer já foi musa de Roberto Carlos

Responsável por dar vida a Maria Santa na versão original de Renascer, atriz afastada das novelas gravou clipe de Roberto Carlos

Em 1993, Patrícia França (52) deu vida a Maria Santa na primeira versão da novela Renascer. O enorme sucesso da trama marcou a carreira da atriz, que antes de ficar marcada por seus papéis na TV, foi musa de Roberto Carlos (83).

Lembrada também por seus personagens na minissérie Tereza Batista, em 1992, e na novela Sonho Meu, em 1993, Patrícia França foi musa de Roberto Carlos no clipe da música “Mulher Pequena”, lançado em 1992. A atriz, que tinha 21 anos, aparecia aproveitando um dia de sol na praia, com os cabelos molhados e dançando rodeada de pessoas.

Em entrevista ao Vídeo Show (1983-2019), em 2015, Patrícia contou que foi escolhida para interpretar a canção por ter 1,58 de altura, e que o clipe conseguiu desmistificar uma ideia equivocada que o público tinha sobre ela. “Eu acho que as pessoas sempre esperavam que eu fosse alta, né? Todo mundo esperava isso. E o clipe desmistificou um pouco isso”, disse.

Patrícia França em clipe de Roberto Carlos (Foto: Reprodução)

Na letra da música, que foi um dos grandes sucessos de Roberto Carlos, na época, a musa é descrita como uma mulher de voz doce, serena e que faz os corações dispararem, sempre fazendo menção à principal característica da escolhida: “mulher pequena.” Ainda em entrevista ao Vídeo Show, Patrícia deixou claro que adora ser “baixinha” e ressaltou que a principal característica de uma mulher pequena, na visão dela, é ser invocada.

Atualmente a atriz está afastada das novelas, mas deixou em sua trajetória obras inesquecíveis como O Fim do Mundo, Salsa e Merengue, Suave Vermelho, A Padroeira e Chocolate com Pimenta. Seus últimos papéis nas telinhas foram em A Escrava Isaura, Prova de Amor, Luz do Sol, Poder Paralelo e Gênesis.

Vida Pessoal

Atualmente com 52 anos, Patrícia, que é mãe de Fernanda (24), fruto do seu segundo casamento com o analista de sistemas Paulo Lins (54), e de Gabriel (15), fruto do seu terceiro casamento com o empresário Wagner Pontes (56), declarou em recente entrevista ao podcast apresentado por Sérgio Mallandro (68) Papagaio Falante, que está solteira.

Nas redes sociais, o ícone dos anos 90, aparece com pouca frequência, mostrando fotos dos filhos e da sua rotina.