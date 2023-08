Patrícia França exibe foto inédita com a filha e a semelhança entre elas rouba a cena

Patrícia França celebra a formatura de sua filha, Fernanda, e exibe foto inédita ao lado da herdeira

A atriz Patrícia França é uma mãe orgulhosa! Nesta terça-feira, 8, ela fez um post especial nas redes sociais para celebrar a formatura de sua filha, Fernanda França, de 22 anos, que é fruto do casamento com Paulo Lins.

Na foto, mãe e filha apareceram sorridentes em uma linda paisagem no Rio de Janeiro enquanto comemoraram a nova conquista na vida estudantil da jovem. “Meu orgulho”, disse ela na legenda.

Então, os fãs ficaram impressionados com a semelhança física entre mãe e filha. “Tá parecendo com a mãe na época da novela Renascer”, disse um seguidor. “Vocês são lindas”, escreveu outro. “Não precisa nem de teste de DNA! É a sua cara”, declarou mais um. “Vocês duas se parecem demais”, comentou mais um.

Vale lembrar que Patrícia França é casada com o empresário Wagner Pontes, e também é mãe de Gabriel, de 13 anos. Sucesso na TV, a artista esteve no elenco de tramas bem sucedidas na Globo, como Chocolate com Pimenta, A Padroeira, Sonho Meu, Renascer, dentre outras. Já na Record TV, ela participou de Poder Paralelo, Prova de Amor e A Escrava Isaura.

