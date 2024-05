Madonna no Brasil: show bate recorde de público com 1,6 milhão de pessoas em Copacabana

Madonna encerrou a turnê "The Celebration" com show gratuito no sábado, 04; recorde anterior da cantora era durante apresentação em Paris

Madonna encerrou a turnê "The Celebration Tour" e que comemorou os 40 anos de carreira, em grande estilo e batendo recorde de público: 1,6 milhão de pessoas assistindo ao seu show na Praia de Copacabana no sábado, 04.

O número foi divulgado pela Riotur nas primeiras horas do domingo, 05, e apontava que por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias cariocas. A apresentação de Madonna teve início às 22h45, com 1,6 milhão de pessoas assistindo, no que foi chamado de maior pista de dança do mundo.

O maior público da cantora até então, era o de uma apresentação em Paris, no Parc de Sceaux, com 130 mil pessoas. Na web, os internautas se impressionam com a quantidade de pessoas na praia, veja:

obrigado vc gay do Itaú que disse:



GENTE E SE A GENTE TROUXESSE A MADONNA pic.twitter.com/rAUAh8Fj8S — Matheus Rocha (@matheus) May 5, 2024

vou mentir para os meus filhos no futuro e dizer que eu estava no show da madonna sim

pic.twitter.com/V6lX9U9S89 — elias (@eliasmxx) May 5, 2024

🚨 Multidão já espera Madonna, mesmo faltando três horas para o show. Você vai ver onde? Vídeo de Guy Oseary, empresário da estrela. pic.twitter.com/lX4GjnRYyI — PAPELPOP (@papelpop) May 4, 2024

Madonna faz show histórico na praia de Copacabana

Madonna agitou a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4, com um show histórico. Ela subiu ao palco com cerca de uma hora de atraso do horário marcado para o show e deu um verdadeiro show no palco. A estrela passou por várias fases de sua carreira, fez várias trocas de figurino e trouxe um time de bailarinos sincronizados.

A rainha do pop mostrou toda a sua potência vocal e sua vitalidade ao dançar e cantar para os fãs. O palco dela contou com três passarelas para ela se aproximar do público, uma plataforma giratória e um elevador.

"Quero falar o quanto de amor eu sinto de todos os fãs brasileiros. Quero chorar aqui. Estou no meio de todo esse maravilhoso paraíso. E já queria vir há tempo para cá…”, , disse ela no palco.