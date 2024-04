Guilherme Weber 'incorpora' vilão famoso de novela e surpreende com atuação

O ator Guilherme Weber recebeu elogios por sua atuação ao resgatar um dos personagens mais marcantes de sua carreira nas telinhas

O ator Guilherme Weber divertiu os internautas ao 'incorporar' um dos personagens mais marcantes de sua carreira na teledramaturgia brasileira. A brincadeira aconteceu durante a noite de segunda-feira, 30, em um passeio com amigos em São Paulo.

Provando que o vilão Tony de 'Da Cor do Pecado' (2004), da Globo, está mais vivo do que nunca, o artista surpreendeu ao resgatar a personalidade forte do personagem na ficção. O momento de descontração foi registrado ao lado do humorista Joel Vieira, que ajudou a tornar a cena ainda mais realista.

No vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Guilherme surge sendo abordado por um fã na rua, que passa a criticá-lo por suas maldades. "Ah, gente! Não que ódio, olha quem está ali. O Tony de A Cor do Pecado", brincou Joel, mencionando o vilão do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro.

O humorista, então, seguiu 'provocando' Tony: "Safado.. Deve estar passando a perna neles. Cuidado com esse aí", disparou ele. "Que foi, minha senhora?', indagou o personagem. "Você tinha que ter vergonha de pisar na rua. O que você fez a Giovanna Antonelli passar não tem…", disse Joel, se referindo a novela 'O Clone' (2001). "Isso foi há 20 anos, tá maluca?", rebateu o vilão.

Guilherme não fez parte do elenco da novela de Gloria Perez, mas atuou ao lado de Giovanna Antonelli em 'Da Cor do Pecado'. Na trama, a atriz deu vida a personagem Bárbara - também vilã.

Ao final da atuação, Guilherme Weber tirou uma foto com o 'fã' que o abordou. Nos comentários da publicação, diversos internautas ficaram surpresos com a grande interpretação do ator, que chegaram até a acreditar que ele estivesse bravo de verdade.

"Tão bom ator que eu achei que fosse sério", comentou uma seguidora. "Eu jurava que era sério. Palmas para esse ator. O final foi ótimo", disse outra. "O ator é tão bom que no começo eu achei que ele tava bravo mesmo", destacou uma terceira.

Nicolas Prattes será protagonista em nova novela

O ator Nicolas Prattes poderá ser visto em breve novamente nas telinhas! Com contrato por obra, o artista foi escalado para compor o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo. As informações são da coluna Play, do site O Globo.

No folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, ele interpretará o personagem Rudá - protagonista da trama. Inicialmente, o papel seria feito por Chay Suede, que agora dará vida a Mavi, vilão da história.

Além de Nicolas Prattes, grandes nomes como Murilo Benício, Adriana Esteves, Agatha Moreira, Gabz e Pablo Morais também fazem parte do elenco de 'Mania de Você'. Ainda sem data oficial de estreia, a nova novela da emissora deve substituir o remake de 'Renascer', exibido atualmente no horário nobre.