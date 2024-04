Nicolas Prattes será protagonista em 'Mania de Você', próxima novela das nove

Após encerrar contrato fixo com a TV Globo, Nicolas Prattes foi escalado para atuar como protagonista na nova novela das nove

O ator Nicolas Prattes poderá ser visto em breve novamente nas telinhas! Com contrato por obra, o artista foi escalado para compor o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo. As informações são da coluna Play, do site O Globo.

No folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, ele interpretará o personagem Rudá - protagonista da trama. Inicialmente, o papel seria feito por Chay Suede, que agora dará vida a Mavi, vilão da história.

Além de Nicolas Prattes, grandes nomes como Murilo Benício, Adriana Esteves, Agatha Moreira, Gabz e Pablo Morais também fazem parte do elenco de 'Mania de Você'. Ainda sem data oficial de estreia, a nova novela da emissora deve substituir o remake de 'Renascer', exibido atualmente no horário nobre.

Vale lembrar que a última atuação de Nicolas Prattes na Globo foi em 'Fuzuê', que chegou ao fim em março deste ano. Com o término da novela de Gustavo Reiz, o ator encerrou seu contrato fixo com a emissora carioca e passou a assinar apenas por obra.

O namorado de Sabrina Sato iniciou a carreira em 1999, quando fez uma participação especial em 'Terra Nostra', de Benedito Ruy Barbosa. O grande destaque na TV Globo veio depois de interpretar o protagonista de 'Malhação: Seu Lugar no Mundo' (2015), emendando trabalhos em 'Rock Story' (2016), 'O Tempo Não Para' (2018) e 'Éramos Seis' (2019).

Além de 'Fuzuê', seus últimos trabalhos na emissora foram em 'Todas as Flores' (2022), 'Vicky e a Musa' (2023), e 'Rio Connection' (2023), todos exclusivos da plataforma de streaming Globoplay.

