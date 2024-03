Após o fim de 'Fuzuê', Nicolas Prattes não renova contrato com a Globo

Após nove anos de contrato na TV Globo, o ator Nicolas Prattes, que se despediu da novela 'Fuzuê', não será mais exclusivo da emissora

O ator Nicolas Prattes, que se despediu da novela 'Fuzuê', da Globo, na última sexta-feira, 1, não teve seu contrato renovado com a emissora carioca. As informações são do jornal O Globo.

Ainda de acordo com o veículo mencionado, após nove anos de trabalho exclusivo, o artista seguirá na nova forma de contratação, que será feita por obra. Até o momento, ele não está escalado para nenhuma atração da empresa.

O namorado de Sabrina Sato iniciou a carreira em 1999, quando fez uma participação especial em 'Terra Nostra', de Benedito Ruy Barbosa. O grande destaque na TV Globo veio depois de interpretar o protagonista de 'Malhação: Seu Lugar no Mundo' (2015), emendando trabalhos em 'Rock Story' (2016), 'O Tempo Não Para' (2018) e 'Éramos Seis' (2019).

Além de 'Fuzuê', folhetim escrito por Gustavo Reiz, seus últimos trabalhos na emissora foram em 'Todas as Flores' (2022), 'Vicky e a Musa' (2023), e 'Rio Connection' (2023), todos exclusivos da plataforma de streaming Globoplay.

Nicolas Prattes também participou da Batalha do Lip Sync, competição exibida no Domingão com Huck, em 2023.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes esbanjam paixão em vídeo inédito de viagem

Sabrina Sato e Nicolas Prattes até tentaram, mas não conseguiram esconder a paixão que sentem um pelo outro por muito tempo! Na noite da última quarta-feira, 28, o ator decidiu abrir o jogo sobre seu romance e compartilhou o primeiro vídeo ao lado da apresentadora. Eles aparecem curtindo um banho de piscina coladinhos durante uma viagem romântica.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Nicolas compartilhou o momento de intimidade ao lado de sua mais nova eleita. O ator, que acaba de encerrar as gravações da novela da Globo, ‘Fuzuê’, decidiu escapar em uma rota romântica com Sabrina. Apesar de não revelarem o destino, é fácil notar que eles escolheram um cenário paradisíaco.

No registro, o ator aparece curtindo uma luxuosa piscina de borda infinita, rodeada por algumas lareiras. Foi nesse cenário que ele decidiu abandonar a discrição de vez para revelar sua companhia na viagem romântica. Pela primeira vez mais tímida, a apresentadora aparece coladinha com o romance e deixou escapar alguns sorrisos.

Para terminar de assumir o relacionamento, Nicolas compartilhou um stories do perfil da apresentadora, que ainda mantém o romance em segredo e compartilhou poucos vislumbres da viagem com o ator. Confira!