Sabrina Sato e Nicolas Prattes esbanjam paixão em vídeo inédito de viagem

Apaixonados e assumidos! Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtem banho de piscina grudadinhos durante viagem romântica; veja o vídeo

Sabrina Sato e Nicolas Prattes até tentaram, mas não conseguiram esconder a paixão que sentem um pelo outro por muito tempo! Na noite da última quarta-feira, 28, o ator decidiu abrir o jogo sobre seu romance e compartilhou o primeiro vídeo ao lado da apresentadora. Eles aparecem curtindo um banho de piscina coladinhos durante uma viagem romântica.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Nicolas compartilhou o momento de intimidade ao lado de sua mais nova eleita. O ator, que acaba de encerrar as gravações da novela da Globo, ‘Fuzuê’, decidiu escapar em uma rota romântica com Sabrina. Apesar de não revelarem o destino, é fácil notar que eles escolheram um cenário paradisíaco.

No registro, o ator aparece curtindo uma luxuosa piscina de borda infinita, rodeada por algumas lareiras. Foi nesse cenário que ele decidiu abandonar a discrição de vez para revelar sua companhia na viagem romântica. Pela primeira vez mais tímida, a apresentadora aparece coladinha com o romance e deixou escapar alguns sorrisos.

Para terminar de assumir o relacionamento, Nicolas compartilhou um stories do perfil da apresentadora, que ainda mantém o romance em segredo e compartilhou poucos vislumbres da viagem com o ator. Vale lembrar que ontem, ela deu o que falar ao compartilhar um de seus looks para o destino romântico.

Nicolas Prattes publica primeiro vídeo ao lado de Sabrina Satopic.twitter.com/vVimlFJoOL — Portal POP Mais (@sitepopmais) February 29, 2024

Assumidos!! Nicolas Prattes e Sabrina Sato juntinhos 😍



Tentando decidir quem é o mais sortudo 😫🥹❤️ pic.twitter.com/NachwqZb52 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) February 29, 2024

Através de seu perfil oficial no Instagram, Sabrina exibiu seu look antes de deixar o quarto de hotel com seu novo romance. No registro, a apresentadora posou no espelho exibindo seu biquíni de tricô ousado. A parte superior do modelo branco era toda vazada, com apenas uma pequena bolinha roxa cobrindo somente o necessário em meio a transparência.

Na parte inferior, Sabrina apostou em um visual mais discreto e escolheu uma sainha rodada branca de tricô, complementando o conjunto de forma diferenciada. Claro que o modelo era bem curto, mas caiu perfeitamente no corpo da apresentadora, que ainda compartilhou um registro de costas feito por seu novo eleito durante a viagem.

A história de amor de Sabrina Sato e Nicolas Prattes:

Apaixonado, o ator está se envolvendo com a apresentadora desde o início do ano. Após negarem diversas vezes, o romance foi confirmado depois que eles não se desgrudaram durante os desfiles de Carnaval em São Paulo. Nicolas Prattes chegou a declarar que o motivo para cair na folia era o amor e a equipe de Sabrina Sato confirmou o romance. Depois, eles viajaram para longe dos holofotes.

Mas o ator não foi o único a dividir vislumbres do romance em suas redes sociais. Sabrina Sato também decidiu tornar público seu romance com o ator com uma declaração apaixonada através de seu perfil oficial no Instagram. Na semana passada, a apresentadora se derreteu ao ver uma foto do amado e fez questão de deixar um comentário elogiando.