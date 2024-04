Paolla Oliveira curte passeio de moto em dia ao ar livre em Portugal

Em Portugal para trabalhar, Paolla Oliveira aproveita dia de descanso ao ar livre e curte passeio de moto; confira o álbum de fotos!

A atriz Paolla Oliveira está passando um tempo em Portugal para um novo projeto, ainda não revelado ao público. Mas em seu tempo livre, ela está aproveitando para curtir o país europeu e fazer alguns programas deliciosos.

Nesta segunda-feira, 29, a namorada de Diogo Nogueira atualizou suas redes sociais com mais um álbum de fotos de sua viagem. De casaco marrom de couro, Paolla surgiu em seu perfil oficial do Instagram curtindo um delicioso passeio de moto, com direito a degustação de vinhos ao ar livre.

Com apenas emojis de sol e coração na legenda, a famosa recebeu vários elogios de seus seguidores nos comentários. "Dirige, bicicleta, moto, carro, acho que só falta pilotar avião, né lindona?", brincou um fã. "Mas gente, como você consegue brilhar mais que o sol", disse outro. "A elegância de milhões", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira reflete sobre recomeços em primeiro dia de trabalho internacional

Ao embarcar para Portugal, a atriz Paolla Oliveira refletiu sobre recomeços em suas redes sociais. Misteriosa, a artista deu a entender que está viajando a trabalho, mas não deu detalhes sobre o que irá fazer no exterior.

No seu perfil oficial do Instagram, Paolla apareceu no aeroporto de Braga e contou que estava indo para seu primeiro dia de trabalho em 18 anos. Narrando o seu dia pelo país europeu, a famosa mostrou um pouco de seus passeios pela cidade e falou um pouco sobre explorar novos lugares em sua vida.

"Só a gente sabe o peso dos nossos recomeços. Principalmente, quando começamos a usar nosso trabalho como parte da nossa própria identidade. Mas, aqui entre a gente, recomeçar também é se permitir ser vulnerável diante da nossa própria caminhada, nossa própria jornada. Porque afinal de contas, é assim que a gente cresce, a gente se reinventa, e que, de fato, a gente vive", disse Paolla.

Nos comentários, vários seguidores e famosos lhe desejaram sorte nesta nova fase. "Arrasa, parça! Você nasceu pra brilhar. Já tô aqui ansiosa pra ver mais um trabalho foda. Viva tu e os recomeços", escreveu a atriz Nanda Costa. "Boa sorte, amor", desejou a atriz Maria Ribeiro. "Que delicia!! Que seja uma nova fase maravilhosa!", disse um fã. "Carreira internacional da gata vem aí", disparou mais um.