Lucas Souza realiza sonho na Grécia e encara perrengues: 'Perdi as malas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Souza conta que ficou bravo quando descobriu que suas malas haviam se perdido e brinca ao falar de como se comunica no país

Lucas Souza (23) está curtindo férias na Grécia, um dos destinos mais buscados e almejados pelos turistas em todo o mundo. O influenciador digital e ex-Fazenda 15 desembarcou no país europeu na segunda-feira, 6, e pretender ficar por lá até a próxima semana. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que além de estar realizando um grande sonho, passou por alguns perrengues: “Perdi as malas”.

“Sempre foi um sonho por conta da arquitetura, por conta dessa peculiaridade, um ar romântico (...) Acho que a Grécia tem um pouco de mim em algumas coisas, sabe? Nessa simplicidade também, e nessa simplicidade de ser algo tão bonito. Sempre gostei muito da Grécia, era um sonho conhecer o país, e realmente supriu todas as minhas expectativas. Já viajei para diversos países, mas a Grécia, com certeza, vai ficar no meu coração”, diz Lucas. “Juntei um grupo de amigos próximos e trouxe pra cá, pra gente curtir. Vamos ficar mais ou menos nove, dez dias. Vou aproveitar para fazer um trabalho publicitário aqui também”, emenda.

E nem tudo são flores. O influenciador digital perdeu as malas e precisou se virar. “Foi um perrengue, gente! Confesso que fiquei um pouco, no início, bravo por conta da mala. Achei que a minha viagem iria pro beleléu. Mas, como era um sonho, não deixei me abater. Tive que gastar uma grana comprando roupa nova, materiais de higiene, porque aqui as coisas são um pouquinho mais caras. Mas, no final, depois de tanto transtorno, graças a Deus, uma companhia aérea do Brasil me ajudou a recuperar a minha mala”, revela.

Lucas também teve que arrumar um jeitinho para se comunicar na Grécia. “Acho que tenho que tomar vergonha na cara e aprender a falar o inglês (risos), porque já faz tempo já que eu viajo e é sempre no Google Tradutor, e falando através de mímica (risos). Aí, pouca gente consegue entender, mas é sempre o mais engraçado do rolê, né? Sai cada palavra, aprendemos palavras novas, é muito engraçado!”, fala.

O ex-Fazenda pretende conhecer outros lugares. “Já tenho em vista, esse ano ainda. Quero muito conhecer Nova York, conhecer a Times Square, pagar os 50 dólares lá para tirar foto na Times Square (risos). Estou ansioso para isso”, confessa.