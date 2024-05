Deborah Secco abre álbum de fotos encantador com a filha em Paris: "Por ela"

Aproveitando um momento mãe e filha, Deborah Secco abre álbum de fotos encantador com sua herdeira, Maria Flor, em Paris; confira!

A atriz Deborah Secco está curtindo seu tempo livre para criar laços com sua filha, Maria Flor, de 9 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Hugo Moura. A famosa decidiu passar alguns dias em Paris, na França, e aproveitou para atualizar suas redes sociais com novas fotos desse momento especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista abriu o álbum de fotos da viagem entre mãe e filha e encantou seus seguidores. Nos cliques, Deborah apareceu agarradinha com Maria Flor em frente a Torre Eiffel, enquanto elas passeavam de barco pelo Rio Sena.

Para turistar pela cidade, a atriz escolheu uma saia preta rodada, moletom, boné, botas e uma bolsa transversal, aproveitando o conforto para passar o dia explorando a França. Já Maria Flor apostou em uma jardineira preta, com blusa de manga longa. Nos cliques, elas apareceram fazendo caras e bocas para a câmera.

"Criando memórias em Paris… Tudo com ela, e por ela… Amor maior do mundo", declarou Deborah Secco na legenda da publicação. E seus seguidores logo se derreteram pelos registros. "Nossa, ela é a cópia da própria mãe. São lindas", declarou um internauta. "Quantas fotos lindas! A Maria é o seu maior sonho realizado!", disse outro. "Maravilhosas demais!", disparou mais um.

Zé Felipe revela que divórcio de Deborah Secco o ajudou em nova música

Dono de diversos hits de sucesso, o cantor Zé Felipe surpreendeu ao revelar qual foi a inspiração para escrever sua mais nova canção. Durante um bate-papo com os fãs nas redes sociais, o artista contou que o fim do casamento da atriz Deborah Secco o ajudou a compor a música 'Minha Ex', que será lançada em breve.

"Já tinha um tempinho que eu tava doido pra fazer um forró vaquejada, que eu escuto muito, eu gosto muito, mas não fazia, sabe? Ia compor e não saía", iniciou o marido da influenciadora Virginia Fonseca. De acordo com o artista, enquanto ele fazia uma pausa para retomar a produção de uma terceira música do dia, a notícia de que Deborah Secco e Hugo Moura não estavam mais juntos veio à tona.

"Tava lá dando uma esticada, esperando pra fazer mais uma, e eu mexendo no Instagram, vi a matéria [contando] que a Deborah Secco tinha terminado o casamento. Foi no dia que ela terminou o casamento. E eu lembrei do filme que ela tinha feito da Bruna Surfistinha", completou Zé Felipe.

Em seguida, o filho do cantor Leonardo revelou que, com o tema em mente, conseguiu finalizar o lançamento. "Em cinco minutos a gente fez a música. Tem base?", brincou ele, por fim.