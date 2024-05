Apresentadora da Globo faz festa temática para a filha e impressiona

Que doçura! Apresentadora da Globo, Sabina Simonato, do 'Bom Dia São Paulo', impressiona ao mostrar fotos da festa de 3 anos de sua filha

A apresentadora da Globo, Sabina Simonato, mostrou que celebrou o aniversário de 3 anos de sua única filha, a pequena Sophia, com uma festa mais que especial. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos e vídeos revelando como foi o evento para a herdeira.

Com o tema de doces e decoração toda em cores claras, a comunicadora do Bom Dia São Paulo comemorou a data durante uma tarde ensolarada. Para as crianças foi montado uma espécie de piquenique no local e uma mesa principal, que impressionou com seus detalhes nos enfeites e nas gostosuras personalizadas para os convidados se deliciarem.

"Um sonho! Que tarde deliciosa! Doce como você , SoSo! Mamãe e papai fizeram com muito carinho essa festinha pra você! E você - celebrou a vida em cada minuto com sorrisos, abraços e alegria ! Que Deus continue te abençoando com muita saúde!", escreveu Sabina Simonato ao revelar os registros do evento.

Para sua festa, Sophia apareceu com um vestido em tom de azul-claro. A pequena sempre faz sucesso ao surgir na rede social da mãe. Tempos atrás, ela encantou ao surgir no trabalho da mãe conhecendo os estúdios do jornal. A menina é fruto do casamento de sete anos da jornalista com Evandro Gondolfi.

Sabina Simonato anuncia gravidez

No final de 2020, Sabina Simonato anunciou que estava grávida de Sophia. "Eu queria contar para vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim. São dois! É isso aí, Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. Você pode estar pensando: 'Sabina, está demorando tanto para gravar, quer fazer mistério?'. Eu estou suando aqui, já gravei tanto, já chorei, porque é um momento muito especial. É isso, serei mamãe", disse ela, que na época estava com 35 anos.

