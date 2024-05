Gracyanne Barbosa diz que buscou ajuda após separação de Belo: 'Cabeça pira'

Separada do cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa abriu o coração e contou como tem lidado com o fim da união de 16 anos

A musa fitness Gracyanne Barbosa aproveitou o tempo livre no último domingo, 19, para conversar um pouco com os seguidores. Em seus stories no Instagram, a influenciadora abriu uma nova caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas enviadas por internautas que a acompanham.

Além de abordar a vida profissional, Gracyanne também abriu o coração e falou como tem lidado com o fim de seu casamento com o cantor Belo, após 16 anos de união. Os dois anunciaram publicamente o divórcio em abril.

"O que você faz para te ajudar a se reerguer nessa fase difícil?", questionou uma seguidora. A musa fitness, então, respondeu: "Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas/reflexões. Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e assim, seguir com os meus propósitos!", iniciou ela.

Em seguida, Gracyanne Barbosa afirmou que o divórcio não foi o único acontecimento que a deixou abalada nos últimos tempos. "Separação, enchente no RS [Rio Grande do Sul] e outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se eu ficar parada me lamentando, a cabeça pira!", completou Gracy.

A ex-esposa de Belo também falou sobre seus planos para o futuro: "Eu tenho muitos projetos, sonhos, vontades, mas não gosto de falar antes de realizar, entende? Já entreguei tudo nas mãos de Deus, sei que o tempo Dele é perfeito e quando for o momento, Ele fará tudo acontecer! E vocês, vão acompanhar comigo, todas as vitórias", declarou ela, por fim.

Vale lembrar que, mais cedo, Gracyanne Barbosa fez um desabafo ao revelar que ela e Belo completariam 12 anos de casamento. Em suas redes sociais, a famosa publicou uma reflexão sobre o impacto da data, agora que ambos terminaram a relação.

