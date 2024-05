Separado de Gracyanne, Belo faz novo desabafo: 'Milagre acontece em silêncio'

Em meio a especulações sobre sua vida pessoal e da ex, Gracyanne, o cantor Belo publicou uma mensagem desejando que tudo se resolva

O cantor Belo usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 17, para compartilhar com os seguidores um novo desabafo a respeito de sua vida pessoal. Desde que anunciou publicamente o fim de seu casamento com a musa fitness Gracyanne Barbosa, em abril deste ano, diversas especulações como caso extraconjugal e um possível prejuízo milionário ganharam notoriedade.

Apesar de ambos já terem esclarecido alguns assuntos, o artista resolveu se pronunciar mais uma vez sobre a exposição do ex-casal. "Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor", iniciou ele.

"Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real ?Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram", continuou Belo.

Em seguida, sem muitos detalhes, o pagodeiro desejou que tudo se resolva da melhor forma possível: "Agora, aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas", disse Belo.

E completou: "O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa. O milagre acontece em silêncio! Eu já vivi isso! Sou Prova viva que o amor constrói e não destrói! Gratidão. Belo final de semana a todos".

Belo faz novo desabafo - Foto: Reprodução / Instagram

Gracyanne ganha presente luxuoso de admirador secreto

Divorciada após o fim de seu casamento com o cantor Belo, a musa fitness Gracyanne Barbosa parece ter um admirador secreto com dinheiro. Após ganhar um conjunto de joias de R$ 4 mil, na segunda-feira, 13, a influenciadora foi surpreendida novamente nesta terça-feira, 14, durante um treino na academia.

Exercitando-se no local, a famosa foi interrompida por uma funcionária que lhe trouxe uma sacolinha da mesma joalheria que ela havia ganhado o outro mimo. E mais uma vez ela ganhou um colar e brincos. Pela semelhança dos presentes, Gracyanne Barbosa comentou que deve ser a mesma pessoa que está lhe enviando as surpresas.

"No meio do treino de hoje, outro presente pra me fazer morrer de vergonha. Tão fofinha ela gente", comentou sobre ter recebido a joia de uma moça na academia. "Pelo amor de Deus, quem é? Me matou de vergonha, agora por favor, se apresente! Obrigada", pediu a artista.