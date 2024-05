Belo volta a se pronunciar sobre suposta amante: "Negar não adianta"

Após o surgimento de boatos de ter uma suposta amante em seu casamento com Gracyanne Barbosa, Belo volta a se pronunciar sobre os rumores; veja!

O cantor Belo voltou a falar sobre os rumores de ter traído a musa fitness Gracyanne Barbosa em seu casamento. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 6, o pagodeiro se pronunciou novamente sobre os rumores envolveu seu antigo relacionamento, que chegou ao fim em abril.

Os boatos se iniciaram através do colunista Leo Dias, que afirmou que Belo estaria vivendo um romance com a empresária e modelo Tayane Figliuzzi. Nos stories de seu Instagram, o artista lamentou as especulações sobre sua vida pessoal.

"A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida é impressionante", iniciou. "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade".

Belo ainda desabafou sobre os rumores e refletiu sobre a exposição de seu término com Gracyanne. "Fico imaginando até onde isso pode chegar, qual será o limite. Somente o tempo dirá, e cabe a mim apenas cuidar das feridas e conviver com as cicatrizes. Assim é a natureza humana...", finalizou.

Foto: Reprodução / Instagram

Anteriormente, o famoso chegou a se pronunciar sobre as especulações de ter tido uma amante."Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro", declarou ele à colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira.

Gracyanne manda recado após descobrir suposta amante de Belo

Após a suposta traição de Belo vir à tona, a musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao falar sobre a possível infidelidade de seu ex-marido. Em entrevista concedida a Lucas Pasin, do Splash, Uol, a famosa revelou que não tinha conhecimento do caso extraconjugal e ainda não hesitou em mandar um recado direto ao cantor.

Mesmo diante dessa revelação desconcertante, a influenciadora digital ainda mandou uma mensagem ao cantor e sua suposta amante: 'Que sejam felizes', ela disparou. Por fim, Gracyanne também revelou como está sendo o contato com Belo agora que o casamento chegou ao fim. Apesar de estarem conversando, eles evitam assuntos pessoais.

"[Se ele está em outro relacionamento] para mim é uma novidade! Estamos separados. Obviamente nos falamos quando necessário, mas sobre vida pessoal não", a influenciadora fitness revelou que não sabe se o ex-marido está em um relacionamento atualmente.