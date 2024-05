Belo traiu Gracyanne? Conheça a mulher apontada como suposta amante do cantor

Ainda casado com Gracyanne Barbosa, Belo teria presenteado suposta amante com um carro zero, diz jornalista; saiba quem é a mulher

Uma revelação envolvendo o fim do casamento do cantor Belo e Gracyanne Barbosa agitou a web na manhã desta segunda-feira, 6. De acordo com informações noticiadas pelo portal LeoDias, o pagodeiro teria traído a musa fitness com outra mulher.

Segundo o jornalista, Belo estaria com Rayane Figliuzzi. A empresária e modelo de 26 anos possui o perfil privado no Instagram e conta com mais de 100 mil seguidores. Em suas redes, ela compartilha conteúdos sobre moda, beleza, lifestyle e fitness.

Nascida em uma família de classe média, Rayane residiu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e realizou um curso de interpretação na escola de atores do diretor Wolf Maya entre 2016 e 2017. No mesmo ano, ela participou do clipe musical 'Aquela Mina', de MC Mateus, com produção do Kondzilla.

Ainda de acordo com o portal LeoDias, a moça exerceu a função de assessora na Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (CEPERJ) durante o governo de Wilson Witzel, sendo exonerada do cargo em fevereiro de 2020.

Antes de Belo, Rayane Figliuzzi já apareceu em portais de notícias como possível affair de outro cantor: Saulo Poncio, ex-marido da influenciadora Gabi Brandt. Além disso, em 2020, a empresária chegou a ser vista com frequência ao lado do rapper Tyga durante a passagem do norte-americano no Brasil.

Em 2022, a empresária e influenciadora Rayane Figliuzzi presa por estelionato. Na época, ela rececebu prisão domiciliar por ter um filho ainda bebê em casa.

Conforme informações divulgadas pelo comunicador, amigos próximos de Belo alegaram que ele tinha um affair com Rayane e que ela teria sido presenteada com um carro zero, enquanto o cantor ainda estava casado com Gracyanne Barbosa.

Vale lembrar que no último domingo, 5, a musa fitness revelou com exclusividade ao Leo Dias que decidiu excluir e bloquear o ex-marido das redes sociais. Após o anúncio, Gracyanne chegou a compartilhar uma frase enigmática a respeito de decepção.

"Não é raiva, é decepção. E eu acho que é bem pior", diz a mensagem repostada por ela. Os famosos anunciaram o fim do casamento em abril deste ano. No entanto, quando o divórcio se tornou público, eles já estavam separados há oito meses.

Luciano Huck manda recado para Gracyanne após polêmica

O apresentador Luciano Huck repercutiu a participação do cantor Belo em seu programa Domingão com Huck, da Globo, ao mandar um recado para Gracyanne Barbosa. Na atração desta semana, ele esclareceu que fez apenas uma brincadeira sobre arrumar um novo crush para o cantor após a separação do ex-casal.

"Semana passada eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça, e se eles quiserem voltar, que voltem, quem sou eu para dar pitaco. Eu quero mais é celebrar, vocês são conhecidos há tanto tempo", disse ele.

E completou: "Então, Gracy, um beijo para você, espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira com o Belo. Beijo no coração".