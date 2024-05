Após fim do casamento, Deborah Secco mostra nova viagem com a filha

Revelou! Após viagem para Fernando de Noronha, Deborah Secco mostra destino fora do Brasil que escolheu para curtir com a filha

A atriz Deborah Secco revelou o destino de mais uma viagem com sua filha, Maria Flor, de 9 anos, após o fim de seu casamento com Hugo Moura e das gravações da novela Elas Por Elas. Nesta quarta-feira, 08, ela mostrou que chegaram ao local escolhido.

Depois de curtirem as praias de Fernando de Noronha, as duas foram para fora do Brasil para um dos lugares mais desejados: Paris, na França. Cheia de estilo, a dupla posou no local com um look todo preto e passeando pelas ruas da Cidade Luz.

Deborah Secco então gravou o momento em que fizeram um passeio de bardo no Rio Sena com direito a piquinique e uma visão privilegiada do local. "Chegamos! Quem adivinhou?", falou a famosa sobre ter feito mistério para onde iriam.

Alguns dias após anunciar o fim de seu casamento com Hugo Moura, Deborah Secco viajou com Maria Flor para Fernando de Noronha, onde curtiram uma mini férias em grande estilo. A atriz impressionou com seus cliques de biquíni.

Veja as fotos de Deborah Secco com a filha em Paris:

A separação de Deborah Secco e Hugo Moura

No último dia 4, Deborah Secco confirmou o fim do seu casamento com Hugo Moura ao site Gshow. Os dois estavam casados desde 2015, mas decidiram terminar o relacionamento há alguns meses e estariam lidando com a situação de forma discreta por conta de sua filha, Maria Flor.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", confirmou a equipe da artista ao Gshow.

Após o anúncio da separação, Deborah conversou com o colunista Leo Dias no programa Fofocalizando e falou pela primeira vez sobre o término.“Um momento infeliz. Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública, mas continuamos trabalhando juntos. Quero sumir de cena e ficar quietinha”, contou ela, que mantém relação próxima com o ex-marido em prol de sua filha.