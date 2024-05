Bruna Biancardi revela se aumentou silicone após ser alvo de críticas: ‘Vulgar’

Após comparecer ao Festival de Cannes com vestido decotado, Bruna Biancardi recebe críticas e revela se aumentou as próteses nos seios

Na última quinta-feira, 16, Bruna Biancardi marcou presença no Festival de Cinema de Cannes, na França. No entanto, a ex-namorada de Neymar Jr. acabou recebendo críticas por conta do vestido escolhido para a ocasião, que possuía um decote ousado. Por isso, ela rebateu os comentários e aproveitou para esclarecer se aumentou o tamanho do silicone.

Através de seu perfil no Instagram, Bruna abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores. Foi quando ele recebeu um questionamento sobre o tamanho das próteses, que chamaram atenção com o vestido decotado no evento de gala: “Porque aumentou o silicone? Tá muito vulgar”, perguntou um seguidor.

Na sequência, Bruna rebateu o comentário e fez questão de evidenciar que não trocou os implantes: “Não aumentei o silicone”, iniciou. A influenciadora ainda relembrou que se tornou mãe há apenas sete meses, e segue amamentando: “Achei que soubessem que quando uma mulher amamenta, os seios aumentam um pouco óbvio, mas pelo visto preciso explicar”, ela disparou.

Vale lembrar que a mãe da pequena Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr, usou um vestido feito sob medida para a ocasião. Ela apostou em um modelito de Eman Alajlan, marca luxuosa da Arábia Saudita. Os vestidos prontos para compra da grife têm um alto valor, e variam de cerca de R$538 até R$27 mil na cotação atual.

Ainda no tapete vermelho do festival, que aconteceu nesta quinta-feira, 16, Bruna Biancardi chamou atenção pelo colar que escolheu. A peça, cravejada em diamantes com um rubi rosa, já havia sido usada por Rihanna em 2014. A joia, da grife suíça Chopard, é avaliada em US$ 2,5 milhões —cerca de R$ 12,8 milhões na cotação atual.

Como as joias para o tapete vermelho são escolhidas?

A influenciadora digital Bruna Biancardi contou uma curiosidade fashion sobre os bastidores dos eventos de luxo internacionais. Ela revelou como é feita a escolha das joias que vai usar no tapete vermelho. A revelação aconteceu enquanto ela respondia perguntas dos fãs sobre sua ida ao Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta semana.

No evento, Biancardi usou um colar milionário da grife Chopard. Então, ela revelou o passo a passo para decidir qual joia iria usar no red carpet. “Esse processo de escolha das joias é muito legal e exclusivo. A Chopard foi a responsável pelas minhas joias pelo segundo ano consecutivo. Após escolher o vestido, fui até o showroom deles”, contou; saiba mais sobre os bastidores.