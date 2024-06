Paolla Oliveira exibe sua beleza natural e recebe elogios: "A mais linda"

Em novas fotos nas redes sociais, Paolla Oliveira exibe sua beleza natural e recebe elogios incríveis de seus seguidores; confira!

A atriz Paolla Oliveira sabe muito bem como deixar seus seguidores babando. Nesta quarta-feira, 26, a famosa atualizou suas redes sociais com novas fotos e encantou seus fãs ao mostrar sua beleza natural com seus cliques sem filtro.

Em seu perfil oficial do Instagram, a namorada de Diogo Nogueira apareceu de biquíni bege e shorts branco, enquanto posava na área externa de sua casa. A artista posou toda sorridente para a câmera e mostrou toda sua doçura, sem esconder nadinha de seu corpo real.

A ariana ainda brincou com seu signo do zodíaco, dizendo parecer doce por fora, mas ser puramente estressada por dentro. "O cabelo já mudei, mas atitude ainda é a mesma", escreveu Paolla na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para sua beleza impecável. "A mulher mais linda do planeta", enalteceu um fã. "Até a axila dessa mulher é linda", brincou outro. "O poder do sem filtro", disse mais um.

Confira a publicação:

Paolla Oliveira arranca suspiros com vestido elegante em premiação

No último dia 19, Paolla Oliveira marcou presença no Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo. A artista recebeu o prêmio na categoria Ela e aproveitou para arrasar em seu visual, arrancando suspiros de seus fãs nesta noite especial.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa mostrou que elegeu um look super elegante para a ocasião. Paolla surgiu com um vestido branco coladinho em seu corpo, ressaltando suas lindas curvas, além de um decote profundo de tirar o fôlego.

Nos stories de seu Instagram, ela falou sobre a sua alegria em ganhar o prêmio. "Uns ou outros dirão que é bobagem se emocionar, se sentir orgulhosa por estar indo receber um prêmio. Mas eu não tô nem aí. Tô feliz, tô pensativa. Afinal de contas, é um prêmio importante. Mas ele é mais importante pra mim porque ele vem de uma coisa que foi muito genuína. Nunca tinha pensado em nenhum tipo de reconhecimento, só em vida mesmo, em existir", disse a atriz.

Paolla Oliveira recebeu o Prêmio Faz Diferença na categoria Ela por incentivar a aceitação de sua própria beleza nas redes sociais. Nos últimos tempos, ela vem promovendo a beleza natural e sem retoques em fotos na web.