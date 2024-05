Como as joias para o tapete vermelho são escolhidas? Conheça os bastidores

Após ir ao Festival de Cinema de Cannes, Bruna Biancardi surpreende ao contar o passo a passo de como as joias para um tapete vermelho são escolhidas

A influenciadora digital Bruna Biancardi contou uma curiosidade fashion sobre os bastidores dos eventos de luxo internacionais. Ela revelou como é feita a escolha das joias que vai usar no tapete vermelho. A revelação aconteceu enquanto ela respondia perguntas dos fãs sobre sua ida ao Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta semana.

No evento, Biancardi usou um colar milionário da grife Chopard. Então, ela revelou o passo a passo para decidir qual joia iria usar no red carpet. “Esse processo de escolha das joias é muito legal e exclusivo. A Chopard foi a responsável pelas minhas joias pelo segundo ano consecutivo. Após escolher o vestido, fui até o showroom deles (fica no hotel que eu estava mesmo) e eles me mostraram algumas opções que gostariam que eu usasse. Selecionei duas e no dia do red carpet, enquanto eu me arrumava, eles levaram no meu quarto para definirmos qual seria”, disse ela.

E completou: “A responsável pela marca coloca os itens em mim, me dá um contrato para assinar, onde mostra quanto valem, e eu me responsabilizo por usar e depois devolver as peças. A partir desse momento, fica um segurança da Chopard comigo todo o tempo… No carro, no hotel, no red carpet, na sala onde o filme é exibido, na volta para o hotel. Depois, o segurança mesmo retira as peças (elas tem uma trava especial). Eu devolvo os itens e ele entrega para a marca”.

Além disso, Bruna Biancardi ainda contou sobre a experiência de brilhar em um evento internacional. “O tapete vermelho é uma experiência muito legal. Você fica meio confusa, eu dava risada com os gritos dos fotógrafos. Eles fazem isso para chamar atenção e você olhar para a câmera deles, mas tinha que manter a postura. É bem legal, o coração fica acelerado e parece que dura 15 minutos, mas são só uns 2, 3 minutos”, declarou.

A joia que Bruna Biancardi usou em Cannes

A influenciadora digital Bruna Biancardi participou de um tapete vermelho no Festival de Cinema de Cannes, na França, nesta quinta-feira, 16, e atraiu os olhares para o colar que usava. Ela usava uma joia de diamante que já foi vista no mundo das celebridades há alguns anos.

A joia em questão é um colar de diamante com um rubi rosa, que é da grife Chopard e é avaliado em US$ 2,5 milhões. O colar já foi usado pela cantora Rihanna no ano de 2015, quando ela prestigiou o Annual Diamond Ball em Beverly Hills, na Califórnia.

Porém, as duas usaram vestidos diferentes em seus looks com a mesma joia. Bruna usou um vestido preto com o busto rosa e sem mangas. Por sua vez, Rihanna apostou em um vestido todo rosa e com mangas caídas nos ombros.