Xuxa usa look da marca da filha, Sasha. Saiba o preço

Xuxa Meneghel surge deslumbrante em ensaio fotográfico com roupa criada pela nova marca de sua filha, Sasha Meneghel. Saiba o preço das peças

A apresentadora Xuxa Meneghel caprichou na escolha do seu look para um novo ensaio fotográfico. A estrela posou com um modelito todo preto composto por peças da marca de sua filha, Sasha Meneghel, chamada Mondepars.

Nas imagens, ela surgiu com um blazer preto, que custa R$ 3.190, e calça de alfaiataria, que é vendida pelo valor de R$ 1.990. Para completar o visual, ela apostou em uma camiseta social preta e sandálias vermelhas.

Nos comentários do post, ela foi elogiada por sua beleza e estilo. “Tão gata e lindíssima, que look lindo”, declarou um seguidor. “Soberana! Única”, escreveu outro. “Estilo Xuxa de ser… Não à toa, a filha disse ter se inspirado na mãe em boa parte de suas peças”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xuxa (@xuxameneghel)

Sasha falou de sua nova marca

O desfile de lançamento da grife criada por Sasha Meneghel, a Mondepars, segue sendo assunto. Ela, que é a próxima convidada do Ambulatório da Moda, que vai ao ar nesta quarta, dia 19, Sasha conversou com Gabb e, entre outros assuntos, revelou os bastidores do lançamento da primeira coleção de sua marca e revelou sua principal inspiração, sua mãe.

“Eu me cobrei muito antes de começar essa marca. Foi só depois de me sentir pronta, de fato. Eu não queria só colocar alguma coisa no mundo por colocar. Eu quis me formar primeiro, quis estagiar e acho que esse aprendizado nunca termina. Então, por conta disso, acho que eu esperei esses dois anos”,disse ela no papo.

“Eu sou muito lúdica, né? Muito sonhadora. Então, quando eu crio, começo a imaginar quem é minha mulher? O que que ela faz? O que que ela come? Para onde ela gosta de viajar? O que que ela gosta de fazer? Crio uma história na minha cabeça e assim vou desenvolvendo peças”, continuou a filha única da Xuxa.