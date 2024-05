Bruna Biancardi vestiu grife da Arábia Saudita em Cannes; veja valores

Mãe de Mavie, Bruna Biancardi chamou atenção durante sua passagem em Cannes; influenciadora usou vestido luxuoso de grife caríssima

Bruna Biancardi (30) chamou atenção durante sua passagem pelo festival de cinema Cannes, na França. Além de surgir com uma joia já usada por Rihanna (36), a influenciadora também apostou em uma grife luxuosa da Arábia Saudita para seu vestido.

O look de Bruna Biancardi foi feito sob medida pela Eman Alajlan, marca luxuosa da Arábia Saudita. Os vestidos prontos para compra da grife têm um alto valor, e variam de 393 riyals, cerca de R$ 538, até 20 mil riyals (o equivalente à R$ 27 mil na cotação atual).

A mãe de Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. (32), já havia usado a grife em outra ocasião. Em maio do ano passado, enquanto ainda estava grávida da primogênita, a influenciadora posou com outro vestido feito sob medida pela marca.

Ainda no tapete vermelho do festival, que aconteceu nesta quinta-feira, 16, Bruna Biancardi chamou atenção pelo colar que escolheu. A peça, cravejada em diamantes com um rubi rosa, já havia sido usada por Rihanna em 2014.

A joia, da grife suíça Chopard, é avaliada em US$ 2,5 milhões —cerca de R$ 12,8 milhões na cotação atual. A cantora a usou no Annual Diamond Ball, na Califórnia, há dez anos. Neste ano, a influenciadora decidiu combiná-la com seu vestido longo preto com laço rosa.

Ela prestigiou a 77ª edição do festival e acompanhou a estreia do longa-metragem Megalopolis, que tem nomes como Adam Driver e Zendaya no elenco. Antes, ela havia posado com a filha nas redes sociais e afirmou: "Vim buscar meu chaveirinho e agora estamos prontas para o segundo compromisso".

