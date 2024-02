Equipe de Sabrina Sato confirma romance com Nicolas Prattes

Após flagras no Carnaval, Sabrina Sato confirma que está vivendo romance com o ator Nicolas Prattes; equipe da apresentadora se pronunciou

Após o ator Nicolas Prattes confirmar que está vivendo um romance com Sabrina Sato, a equipe da apresentadora confirmou que eles realmente estão juntos a uma declaração ao site UOL. A confirmação veio neste domingo, 18.

Depois de alguns flagras do casal durante o Carnaval, inclusive no desfile das campeãs, em São Paulo, o artista, de Fuzuê, declarou que "é o amor" o motivo de estar acompanhando a mãe de Zoe nos eventos.

Após essa declaração do ator ao colunista Gabriel Perline, do Ig, a equipe de Sabrina Sato também revelou para o UOL que eles estão juntos. "Estão se conhecendo", declararam sobre o status dos famosos.

Vale lembrar que os rumores começaram há poucas semanas, depois que eles foram flagrados curtindo um momento juntos na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e levantaram suspeitas de um suposto romance. Inclusive, ele marcou presença na festa de aniversário dela, mas eles negaram a aproximação romântica.

Mas o ator fez questão de despistar os rumores: “Boatos são boatos, as pessoas falam o que elas quiserem. Tinha um vídeo lá, que não tinha nada, eu estava entre amigos, mas pessoas inventam, e está tudo certo”, disse ele ao colunista Leo Dias. Em conversa com o Splash, Sabrina também afirmou que estava solteira durante o Carnaval.

Apesar do mocinho de 'Fuzuê' ter explicado que estava na cidade por conta do amor, eles ainda não revelaram se estão em um relacionamento sério ou apenas vivendo um affair. Vale lembrar que este é o primeiro romance público de Sabrina após o término do casamento com Duda Nagle, assim como para Nicolas, que encerrou seu namoro com Luiza Caldi.

Duda Nagle mostra seu novo apartamento após separação:

O ator Duda Nagle mostrou nesta quinta-feira, 15, sua nova casa. Após um ano do fim de seu casamento com Sabrina Sato, com quem morava em São Paulo no apartamento dela, o famoso agora tem um novo lar. Em um vídeo, o herdeiro de Leda Nagle exibiu o resultado da reforma após alguns meses de muito quebra quebra.

No registro, ele revelou um pouco como era antes das mudanças e agora como ficou pronta para morar. Inclusive, Zoe escolheu qual quarto seria o seu. Vale mencionar que, nos últimos dias, Duda também mostrou que a fila andou ao assumir um relacionamento com sua nova eleita e compartilhar fotos ao lado da namorada.