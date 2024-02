Nicolas Prattes e Sabrina Sato assumem romance durante desfile: ‘É o amor’

A fila andou de vez! Nicolas Prattes e Sabrina Sato não escondem mais romance e assumem affair durante Desfile das Campeãs do Carnaval

Nicolas Prattes e Sabrina Sato surpreenderam a todos ao assumirem publicamente seu romance durante o Desfile das Campeãs do Carnaval em São Paulo no último sábado, 17. O casal, que vinha mantendo discrição sobre o relacionamento, não se desgrudou durante o evento e o ator teria confirmado que está apaixonado!

Segundo o colunista Gabriel Perline, do Ig, Nicolas acompanhou cada passo da amada em seu desfile como Rainha de Bateria da Vila Isabel e da Gaviões. Durante o evento, o jornalista aproveitou para questionar o artista sobre o motivo de sua vinda para a capital paulista, ao que Nicolas teria respondido com a melhor justificativa: "É o amor".

EXCLUSIVO 🚨 🚨 🚨



Nicolas Prattes acaba de assumir romance com Sabrina Sato. Questionei a ele o que o trouxe a SP e ele respondeu: "O amor".



Detalhe: ele acompanhou todos os passos de Sabrina nos bastidores do Anhembi pic.twitter.com/NLTOvXqAEY — Gabriel Perline (@GabPerline) February 18, 2024

Perline ainda opinou sobre o relacionamento em seu perfil oficial no X, antigo Twitter: “Ele está emocionado aqui. Sabe olhar de menino apaixonado? É essa a cara dele”, disse o jornalista, que complementou: “Karina Sato, irmã e empresária da Sabrina, está acompanhando todos os passos do novo cunhado”, detalhou a relação familiar. Os dois também foram vistos deixando o evento juntos.

Vale lembrar que os rumores começaram há poucas semanas, depois que Sabrina e Nicolas foram flagrados curtindo um momento juntos na piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e levantaram suspeitas de um suposto romance. Inclusive, ele marcou presença na festa de aniversário dela, mas eles negaram a aproximação romântica.

Mas o ator fez questão de despistar os rumores: “Boatos são boatos, as pessoas falam o que elas quiserem. Tinha um vídeo lá, que não tinha nada, eu estava entre amigos, mas pessoas inventam, e está tudo certo”, disse ele ao colunista Leo Dias. Em conversa com o Splash, Sabrina também afirmou que estava solteira durante o Carnaval.

Apesar do mocinho de 'Fuzuê' ter explicado que estava na cidade por conta do amor, eles ainda não revelaram se estão em um relacionamento sério ou apenas vivendo um affair. Vale lembrar que este é o primeiro romance público de Sabrina após o término do casamento com Duda Nagle, assim como para Nicolas, que encerrou seu namoro com Luiza Caldi.

