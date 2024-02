Duda Nagle surge pela primeira vez com a nova namorada. Saiba quem é!

Tá apaixonado! Ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle abre álbum de fotos com a nova namorada e mostra momentos românticos

O ator Duda Nagle está apaixonado! Neste sábado, 10, ele assumiu o namoro com Michele Balsamão Morais publicamente. O artista mostrou um álbum de fotos dos dois juntos em momentos românticos e encantou seus fãs.

Nas fotos, o casal apaixonado surgiu curtindo dias ao ar livre. Inclusive, ele mostrou um vídeo dos dois trocando um beijo apaixonado.

De acordo com o colunista Leo Dias, Michele e Duda se conheceram na academia e estavam se conhecendo melhor. Agora, eles assumiram o romance para todos.

A jovem é corretora de imóveis de luxo em São Paulo e usa as redes sociais para mostrar sua rotina.

Vale lembrar que Duda tem uma longa carreira na TV como ator de novelas. Além disso, ele é ex-marido da apresentadora Sabrina Sato, com quem teve uma filha, Zoe.

View this post on Instagram A post shared by Duda Nagle (@dudanagle)

O namoro de Duda Nagle foi revelado por Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao fazer uma revelação sobre seu ex e pai de sua filha Zoe, o ator Duda Nagle. Em uma declaração para o site UOL, durante o primeiro dia de Carnaval, a famosa soltou que o ex-companheiro está comprometido.

Ainda solteira após uma no do fim do casamento com o ator, a artista comentou que continuam amigos para criarem a herdeira. Sabrina Sato deixou claro que está ótima mesmo com a separação e que já superou.

"Estou solteira no Carnaval, a gente tem que ir devagar. Vai fazer um ano que estou solteira, que terminei meu casamento. É um processo, a gente vai sentindo. Eu já estou ótima, estou bem, estou em um momento muito feliz da minha vida, profissional e pessoal. O Duda está feliz, está namorando, está ótimo. A gente está muito bem, somos amigos, parceiros para cuidar da Zoe. A vida é feita de fases", revelou ao portal.