MC Binn se emociona ao celebrar conquista de novo carro: 'A nave chegou'

Ex-participante do BBB 24, MC Binn comemorou a compra de seu novo carrão ao lado de sua mãe, Mariza Ventura, e alguns amigos

Ex-participante do BBB 24, MC Binn usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 1, para dividir com os fãs sua mais nova conquista. Através de seu Instagram oficial, o cantor revelou que comprou um carrão belíssimo.

No vídeo publicado por MC Binn, é possível perceber a presença de sua mãe, Mariza Ventura, e alguns amigos que vibraram junto com ele ao ver o veículo. Visivelmente emocionado, o artista abraçou a mãe e recebeu os parabéns.

"A nave do pai chegou", escreveu o ex-BBB na legenda da postagem. Em seus stories, Binn mostrou alguns detalhes do veículo novo e publicou uma foto de Dona Mariza ao lado do carro. "Faço questão dela sempre participar e estar junto das minhas conquistas. Te amo mãe", declarou ele.

MC Binn celebra conquista de carro novo - Foto: Reprodução / Instagram

O automóvel de MC Binn é um Evoque branco, da marca Land Rover. Em sites de vendas online, o veículo pode ser encontrado por valores que vão de R$ 130 mil até mais de R$ 180 mil.

Diversos amigos, fãs e ex-colegas de reality show também celebraram a novidade nos comentários e parabenizaram o cantor por sua grande conquista. "Parabéns meu amigo, Deus te abençoe", escreveu a ex-BBB Leidy Elin. "Você é merecedor", disse um internauta. "Você merece Binn, isso é só o começo", falou mais um.

Dona Mariza Ventura também fez questão de deixar um comentário emocionante na publicação de Binn: "Meu filho, você merece. Foram tantas noites de lágrimas. Você já plantou tanto na vida de tantas pessoas, meu filho. Já abençoou tantas vidas. Gratidão a todos que torcem pelo meu filho e pela minha família. Gratidão gratidão gratidão. A todos. Momentos que jamais serão esquecidos. Parabéns Biiiiiiiiii, mamãe te ama muito muito. Feliz meu filho por mais esta nossa conquista", declarou a mãe do artista.

MC Binn desabafa após comentários sobre sua aparência

O cantor MC Binn usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 24, para fazer um sincero desabafo com o público a respeito de alguns ataques direcionados a ele. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-participante do BBB 24 lamentou que esteja recebendo comentários maldosos sobre seu corpo.

"Não precisam vir fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Pra defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade", declarou o ex-BBB em uma postagem.

Em seguida, MC Binn compartilhou o desabafo em seu Instagram e, logo depois, decidiu desativar seu perfil no X.