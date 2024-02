Musa da Grande Rio, Gardênia Cavalcanti exalta escola no Carnaval: 'Fez história'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gardênia Cavalcanti comentou o Desfile das Campeãs do Carnaval 2024 e celebrou momento especial na Sapucaí

Apresentadora do programa Vem com a Gente, da Band, Gardênia Cavalcanti esteve de volta à Marquês de Sapucaí na noite deste sábado, 17, para o desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro.

Musa da Grande Rio, a apresentadora mostrou todo seu samba no pé na avenida. Ela, que esbanjou seu carisma, usava uma fantasia composta por penas sintéticas para remeter a onça, tema da escola carioca no Carnaval deste ano .

Apesar da correira para o desfile, a apresentadora ainda tirou um tempo para conversar com a CARAS Brasil, e aproveitou para exaltar a agremiação que alcançou o terceiro lugar no pódio entre as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

"Voltar às campeãs já é uma vitória muito grande. Foi uma disputa difícil porque viemos com tudo. A Grande Rio fez história na Sapucaí, iluminou e voltar a passarela em um momento de consagração agora é leve e motivo de vibrar mais uma vez com o público", declara Gardênia.

Pouco tempo antes do Carnaval, a apresentadora já havia roubado a cena nos ensaios da Grande Rio. Em 2024, Gardênia Cavalcanti foi musa da escola pelo segundo ano consecutivo, e aproveitou para exibir seu ótimo preparo físico para os desfiles de Carnaval.

A comunicadora esteve ao lado de Adriana Bombom, sua filha e ex-participante de A Fazenda, Lily Nobre, e Mulher Melão. Em um misto de simpatia e carisma com o público, Gardênia ainda revelou que esta ansiosa pelo desfile, que aconteceu no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.

Além de Gardênia Cavalcanti, a atriz Paolla Oliveira também desfilou pela Grande Rio no Carnaval. No desfile, ela chamou atenção dos fãs e internautas por usar uma fantasia que a transformou em uma onça durante a apresentação.

