Gardênia Cavalcanti rouba a cena em ensaio para Carnaval; veja fotos

Apresentadora do programa Vem com a Gente, Gardênia Cavalcanti esteve nos ensaios da Escola Grande Rio, em Caxias, no Rio de Janeiro

CARAS Brasil Publicado em 26/01/2024, às 14h15 - Atualizado às 14h28

A apresentadora Gardênia Cavalcanti - Foto: JC Assessoria