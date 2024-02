Filha de Deborah Secco rouba a cena em Desfile das Campeãs do Carnaval

Tal mãe, tal filha! Deborah Secco marca presença em desfile ao lado de sua herdeira com Hugo Moura, a pequena Maria Flor

Na noite do último sábado, 17, Deborah Secco marcou presença no Desfile das Campeãs do Carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Mas a atriz não ficou sozinha e esteve muito bem acompanhada durante o evento. É que ela contou com a companhia de sua filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com o modelo e ator Hugo Moura.

Nos registros feitos pelos fotógrafos do camarote em que a beldade se acomodou, a atriz esbanjou charme e estilo ao aparecer vestida com uma fantasia referenciando Madonna. Com uma peruca loira, batom vermelho e um body branco, ela posou sorridente ao lado da pequena, que apostou em um abadá personalizado para o evento.

A menina, que recentemente deu um show de ousadia ao pintar o cabelo de vermelho, levou o novo visual para o passeio e posou para as câmeras com Deborah. Com apenas sete anos, Maria Flor apareceu admirada e boquiaberta enquanto assistia aos detalhes do desfile das escolas mais prestigiadas ao lado da mãe.

Filha de Deborah Secco rouba a cena em Desfile das Campeãs - Foto: Dilson Silva/AgNews

Em suas redes sociais, Deborah também dividiu mais detalhes sobre a escolha de um de seus últimos looks para a folia. A atriz explicou que estava fazendo homenagens para mulheres livres: “Referência de liberdade - Madonna - artista revolucionária, um dos maiores acontecimentos de todos os tempos”, disse em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah ainda fez um ensaio fotográfico, performando como a cantora com direito a microfone, uma cama e muitos dançarinos. Nos comentários, a artista recebeu elogios pela produção e homenagem: "Uma das maiores de todos os tempos. Madonna!!!!!", disse uma seguidora. "Não consigo nem expressar em palavras", exaltou outra.

Para finalizar o Carnaval, a estrela tirou a roupa de Madonna e se vestiu com um look ousado, fiel ao seu próprio estilo para se jogar na avenida. A fantasia vermelha, repleta de recortes estratégicos, escondeu apenas o essencial e deixou vários detalhes do corpo de Deborah à mostra, incluindo o bumbum, a cintura e parte dos seios; veja os cliques:

Deborah Secco desfila com look ousado em último dia de Carnaval - Foto: Victor Chapetta /Agnews

Deborah Secco desfila com look ousado em último dia de Carnaval - Foto: Victor Chapetta /Agnews

Deborah Secco surpreende ao revelar segredo de seu físico:

Mais uma vez, a atriz Deborah Secco surpreendeu ao revelar que não faz dietas ou exercícios para manter suas curvas bem torneadas. Mãe de Maria Flor, a esposa de Hugo Moura comentou que come o que deseja, inclusive besteiras, além de explicar que dispensa os treinos e que não costuma frequentar a academia. O segredo? A estrela entregou que é sua genética.

"Não faço dieta, então não consigo sair da linha porque nunca entrei na linha (risos). Mas nem quero mais falar disso porque também não acreditam. Não oscilo minha alimentação. Não faço dieta, não tenho compulsão alimentar. Como sempre igual há muitos anos", Deborah falou sobre sua preparação para o Carnaval em entrevista à Quem.